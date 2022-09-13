Минобороны сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях
Российские воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят «массированные огневые удары» по украинским подразделениям на всех операционных направлениях, говорится в свежей сводке Министерства обороны России.
ВКС нанесли удары по пунктам дислокации украинских сил у Славянска и Константиновки, Артемовска и Курдюмовки в ДНР. В Николаевской области атакованы подразделения морской пехоты, в Запорожской — горно-штурмовая бригада, близ Харькова — механизированная бригада.
За последние сутки потери украинской стороны, по российской оценке, составили 800 человек убитыми и ранеными (включая «иностранных боевиков»).
Также российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиация ВКС России у населенного пункта Очаков в Николаевской области уничтожила вертолет Ми-8 ВС Украины. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.
Всего с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили:
- 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотника;
- 374 зенитных ракетных комплекса;
- 4900 танков и других боевых бронированных машин;
- 834 бое-вые машины реактивных систем залпового огня;
- 3385 орудий полевой артиллерии и минометов.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что на николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска, был уничтожен склад, на котором хранилось 45 тыс. т боеприпасов ВСУ.
По российским оценкам, в общей сложности с 6 по 10 сентября на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 4 тыс. военных убитыми и более 8 тыс. ранеными.