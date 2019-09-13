Кремль нашел замену ушедшему в Совфед чиновнику

Новым замначальника кремлевского управления по общественным проектам станет отвечающий за информполитику референт подразделения Алексей Жарич. Он сменит на этом посту Константина Долгова, который уходит в Совфед

Алексей Жарич (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Новым замначальника кремлевского управления по общественным проектам (УОП) станет Алексей Жарич, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Сейчас в статусе референта этого управления он отвечает за информационную политику. Жарич займет место заместителя начальника УОП после ухода из Кремля Константина Долгова, который станет сенатором от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, победившего по итогам выборов 8 сентября.

Инаугурация Чибиса запланирована на 27 сентября, указ о назначении своего представителя в Совет Федерации губернаторы должны подписать в течение 24 часов после вступления в должность.

Предполагается, что после назначения замначальника управления функционал Жарича не изменится и он по-прежнему будет отвечать за информполитику, говорит один из близких к администрации президента источников. В свою очередь полномочия Долгова, отвечавшего за взаимодействие с президентским Советом по правам человека, перейдут другому замначальника управления — Александру Журавскому, поясняет собеседник РБК.

Управление по общественным проектам входит в состав внутриполитического блока Кремля, который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Управление возглавляет Сергей Новиков.

Жарич работает в УОП с 2017 года. Сначала был начальником департамента информационной политики, затем получил должность референта. До прихода в администрацию президента Жарич занимал пост замгендиректора — статс-секретаря Уралвагонзавода.