Российский «король спама» признал вину на суде в США

Россиянин Петр Левашов, которого обвиняют в кибермошенничестве, на суде в США признал свою вину. Левашов был экстрадирован в США из Испании, приговор ему будет объявлен в сентябре 2019 года. Его называли одним из «королей спама»

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Обвиняемый в кибермошенничестве 38-летний гражданин России Петр Левашов на суде в Хартфорде, штат Коннектикут, признал себя виновным. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

Левашов признал свою вину перед США по одному эпизоду причинения умышленного ущерба защищенному компьютеру, а также в преступном сговоре, по одному пункту обвинения в мошенничестве и одному пункту кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Судья Роберт Чатинги запланировал вынесение приговора Левашову на шестое сентября 2019 года. До вынесения приговора Левашов будет содержаться под стражей.

Обвинение утверждало, что Левашов на протяжении более двадцати лет управлял ботнетами, которые позволили ему собирать личную информацию с зараженных компьютеров, распространять спам и распространять вредоносные программы. Левашов использовал ботнет Kelihos для распространения тысяч спам-писем, сбора учетных данных для входа в систему и установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры по всему миру, утверждал представитель прокуратуры. ​

«Сегодняшнее признание вины должно служить недвусмысленным напоминанием всем тем, кто использует Интернет в незаконных целях: ФБР будет преследовать вас независимо от того, в какой стране вы живете, и сколько времени может потребоваться для обеспечения вашего возможного ареста», — заявил на суде представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

Левашова арестовали в апреле 2017 года в Барселоне, в феврале 2018 года его экстрадировали в США. По информации испанского МВД, россиянин контролировал сеть ботов Kelihos, с помощью которой похищались персональные данные пользователей, рассылались спам и вирусы-вымогатели. Ранее Левашов не признавал своей вины.

Суд в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года заочно арестовал Левашова за взлом и блокировку информации на сайте одного из медицинских учреждений города. Следствие считает, что мужчина в период с 15 мая по 10 июня 2014 года установил «неправомерный доступ к информации», действуя «из корыстных побуждений». По информации британской организации Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений, Левашов входил в десятку мировых лидеров по рассылке спама.