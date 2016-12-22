ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,93 68,03 EUR Нал. 81,62 79,37 USD Бирж. 69,41 -1,16 EUR Бирж. 80,60 -1,23 USD ЦБ. 69,57 -0,40 EUR ЦБ. 80,65 -0,75 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6309,80 +2,80 IMOEX 2340,63 +0,23% RTSI 1071,32 +1,46% Brent 79,64 +1,28% DJIA 25971,06 +0,44% Nasdaq 7954,23 -0,23%
Российский «король спама» признал вину на суде в США
Лента новостей
Четвертый американский эсминец с «Томагавками» вошел в Средиземное море 00:11, Политика Госсекретарь Обамы рассказал о скрытом Асадом химоружии 00:04, Политика Российские инвесторы ушли с Кипра на Виргинские острова 00:04, Финансы Moody's оценило перспективы утраты долларом мирового господства 00:01, Экономика Петр Верзилов попал в реанимацию 12 сен, 23:57, Общество Варшава пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС 12 сен, 23:19, Политика Киев решил «никогда не поставлять» воду на территорию Крыма 12 сен, 23:16, Политика Apple назвала цену бюджетной версии iPhone X для России 12 сен, 23:01, Технологии и медиа «Авангард» выиграл пятый матч подряд на старте сезона КХЛ 12 сен, 22:49, Спорт Генпрокуратура Армении завела второе дело из-за прослушки глав спецслужб 12 сен, 22:42, Политика Бастрыкин поручил заменить следователей и руководство в подмосковных СК 12 сен, 22:25, Общество Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея 12 сен, 22:25, Фотогалерея  Reuters сообщил о переброске Турцией войск и оружия в Идлиб 12 сен, 22:10, Политика Apple назвала цены на новые iPhone в России 12 сен, 21:55, Технологии и медиа Сенатор из США раскритиковал новый указ Трампа о санкциях за мягкость 12 сен, 21:53, Политика Девять человек погибли после наезда внедорожника в Китае 12 сен, 21:40, Общество Потери экономики от спада производительности труда оценили в 43 трлн руб. 12 сен, 21:28, Экономика Apple представила новые iPhone 12 сен, 21:26, Технологии и медиа Сбербанк пообещал обжаловать арест акций «дочки» на Украине 12 сен, 21:17, Финансы Почему премьер Армении решил бросить вызов олигархам 12 сен, 21:16, Политика Экс-чиновники Минфина США предложили новые меры против России 12 сен, 21:14, Экономика Transparency включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран 12 сен, 20:56, Политика Путин прибыл в Забайкальский край на учения «Восток-2018» 12 сен, 20:54, Политика В РПЦ опровергли отказ упоминать вселенского патриарха на службах 12 сен, 20:36, Общество В Роскомнадзоре ответили на слова Пескова о сотовой связи во Владивостоке 12 сен, 20:25, Общество Задержанный в ЮАР сухогруз «Лада» покинул Порт-Элизабет 12 сен, 20:21, Общество Джон Терри отклонил предложение о переходе в «Спартак» 12 сен, 20:11, Спорт Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы 12 сен, 19:45, Политика
Российский «король спама» признал вину на суде в США
Политика, 00:28
0
Российский «король спама» признал вину на суде в США
Россиянин Петр Левашов, которого обвиняют в кибермошенничестве, на суде в США признал свою вину. Левашов был экстрадирован в США из Испании, приговор ему будет объявлен в сентябре 2019 года. Его называли одним из «королей спама»
Фото: Cacper Pempel / Reuters

Обвиняемый в кибермошенничестве 38-летний гражданин России Петр Левашов на суде в Хартфорде, штат Коннектикут, признал себя виновным. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

Левашов признал свою вину перед США по одному эпизоду причинения умышленного ущерба защищенному компьютеру, а также в преступном сговоре, по одному пункту обвинения в мошенничестве и одному пункту кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Судья Роберт Чатинги запланировал вынесение приговора Левашову на шестое сентября 2019 года. До вынесения приговора Левашов будет содержаться под стражей.

Обвинение утверждало, что Левашов на протяжении более двадцати лет управлял ботнетами, которые позволили ему собирать личную информацию с зараженных компьютеров, распространять спам и распространять вредоносные программы. Левашов использовал ботнет Kelihos для распространения тысяч спам-писем, сбора учетных данных для входа в систему и установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры по всему миру, утверждал представитель прокуратуры. ​

Дипломаты заявили об улучшении условий Левашова в тюрьме в США
Политика

«Сегодняшнее признание вины должно служить недвусмысленным напоминанием всем тем, кто использует Интернет в незаконных целях: ФБР будет преследовать вас независимо от того, в какой стране вы живете, и сколько времени может потребоваться для обеспечения вашего возможного ареста», — заявил на суде представитель Федерального бюро расследований (ФБР).

Левашова арестовали в апреле 2017 года в Барселоне, в феврале 2018 года его экстрадировали в США. По информации испанского МВД, россиянин контролировал сеть ботов Kelihos, с помощью которой похищались персональные данные пользователей, рассылались спам и вирусы-вымогатели. Ранее Левашов не признавал своей вины.

Суд в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года заочно арестовал Левашова за взлом и блокировку информации на сайте одного из медицинских учреждений города. Следствие считает, что мужчина в период с 15 мая по 10 июня 2014 года установил «неправомерный доступ к информации», действуя «из корыстных побуждений». По информации британской организации Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений, Левашов входил в десятку мировых лидеров по рассылке спама.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: российские хакеры , Минюст США , обвинение
Главное
Moody's оценило перспективы утраты долларом мирового господства Экономика
Материалы по теме
Хакеры похитили данные 380 тыс. пассажиров British Airways Технологии и медиа
Минфин США ввел санкции против хакера из КНДР из-за вируса WannaCry Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter