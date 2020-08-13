СМИ сообщили о протестах рабочих на МАЗе

Фото: inter.minsk / VK

Рабочие МАЗа вышли к зданию управления предприятия сообщает Tut.by. Белорусские Telegram-каналы публикуют видео, на котором видно, что у здания собралась толпа людей, они скандируют «Уходи!».

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Видео с площадки возле заводуправления, в частности, опубликовал каналы «Беларусь головного мозга» и Nexta.

«Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — cообщил Tut.by один из работников.

«Волнения есть, но пока ничего свехъестественного. Сейчас руководство разговаривает с сотрудниками», — сообщил РБК сотрудник МАЗа. РБК направил запрос в пресс-службу МАЗ.