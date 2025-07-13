Опрос показал готовность жителей ЕС принять Британию на новых условиях

Респонденты во Франции, Германии, Италии, Испании и Дании заявили о готовности принять Великобританию обратно в ЕС, но без прошлых привилегий. Референдум о выходе Британии из ЕС прошел в 2016-м, членство страны прекращено в 2020-м

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Большинство опрошенных жителей Франции, Германии, Италии, Испании и Дании поддерживают воссоединение Великобритании с Евросоюзом, следует из результатов опроса YouGov, проведенного в западноевропейских странах. Согласие респонденты выразили при условии, что Британия будет участвовать во всех европейских проектах и без прошлых привилегий.

Опрос проводился в период с 12 по 27 июня. В нем приняли участие более 2 тыс. взрослых жителей Великобритании и Германии и более 1 тыс. в Дании, Франции, Италии и Испании. Результаты исследования публикует The Guardian.

Как показывает исследование, возвращение Великобритании в Евросоюз, но не на тех же условиях, что и прежде, поддерживают:

72% опрошенных в Дании;

63% опрошенных в Германии;

60% опрошенных в Испании;

53% опрошенных во Франции;

51% опрошенных в Италии.

Однако готовность принять Британию в ЕС резко падает, если Лондон вернется на тех же условиях, что и до решения о выходе из сообщества, то есть, будучи членом, не войдет ни в еврозону, ни в Шенгенскую зону. В этом случае всего 19% респондентов в Италии и Франции, 21% — в Испании и 22% — в Германии согласны видеть Великобританию частью ЕС. От 58 до 62% участников опроса считают, что Лондон должен лишиться привилегий и особого статуса, как было раньше.

Членство Великобритании в ЕС было прекращено 31 января 2020 года. Основанием для выхода стал результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход Великобритании, 48,1% выступили против. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.

При этом в самой Великобритании прослеживаются прямо противоположные настроения: хотя 54% опрошенных британцев поддерживают возвращение в Евросоюз, но лишь 36% готовы на это, если страна будет лишена особого положения.

19 мая в Лондоне прошел саммит Великобритании и Евросоюза. Это была первая встреча на высшем уровне после Brexit. К саммиту Лондон и Брюссель согласовали ряд документов, которые должны перезагрузить их отношения после выхода Британии из ЕС. Его итогом стали соглашения, которые нивелируют ущерб от Brexit и расширяют военное взаимодействие.

Восстановление отношений с Евросоюзом — внешнеполитический приоритет кабинета лейбористов. Возглавив британское правительство в июле 2024 года, Кир Стармер взял курс на налаживание связей с европейскими союзниками прежде всего в военной области. Он заявил, что хочет перезагрузить отношения с Евросоюзом и для этого будет пытаться заключить с ним новую торговую сделку, которая, по его оценке, будет лучше той, которой добился Борис Джонсон.