Большинство россиян поддержали запрет «Свидетелей Иеговы»

79% россиян из тех, кто слышал о запрете Минюста «Свидетелей Иеговы», поддерживают это решение, показал опрос Левада-центра. Негативное отношение к «свидетелям» связано с госполитикой в области религии, считают эксперты

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Не любят и не знают

​51% россиян из тех, кто слышал о запрете деятельности организации «Свидетелей Иеговы» в России, «определенно» поддерживают это решение, еще 28% «скорее» поддерживают. В то же время 9% «скорее» не поддерживают и 3% «определенно» не поддерживают запрет «свидетелей», выяснили социологи Левада-центра в опросе, проведенном 23–26 июня.

Всего о запрете слышали почти половина респондентов — 13% «знают об этом в деталях», 34% «что-то слышали».

Социологи Левада-центра предложили респондентам ответить, кем являются «Свидетели Иеговы». 2% выбрали вариант «обычные» христиане», 5% — «ответвление от протестантизма», 15% — «отдельную религиозную конфессию». Самый популярный ответ (так считают 49% респондентов) — «христианская секта».

Опрос проведен 23–26 июня 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Политика государства

Резко негативное отношение к секте «свидетелей» — это на 80% заслуга СМИ, госпропаганды и на 20% — стереотипность мышления граждан, утверждает в разговоре с РБК Борис Малышев, старший научный сотрудник Учебно-научного центра изучения религий РГГУ. По его словам, у широкой аудитории смутные представления о религиях, поскольку госпропаганда признает только православие и ислам, а все «остальное считается досадным недоразумением». Сам Малышев относит «свидетелей» к парахристианским движениям наряду с мормонами и называет течение «чисто американским явлением». По его мнению, движения такого рода имеют элементы авторитарности и сектантской замкнутости, но это в значительной степени зависит от личности лидера.

В 1990-х годах в России был всплеск интереса к разного рода сектам, спустя десять лет с ними началась плановая борьба, заметил руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. По его словам, государство транслирует идею о том, что религиозных меньшинств быть не должно, а негативное отношение к «свидетелям» подкрепляется сведениями об их связи с «подрывными» зарубежными силами».

Традиционные конфессии формируют мировоззрение человека, но не вырывают его из социальной и биологической жизни и транслируют ценности, принимаемые в большей части общества, рассуждает исполнительный директор Московского центра образования школьников имени Ломоносова Константин Гусов. Секты же, в отличие от традиционных течений, вырывают человека из социума, считает он.

Телефоны пресс-службы и членов руководящего комитета «Свидетелей Иеговы в России» не отвечали, не доступно для комментариев было и петербургское отделение организации.

Запрет «свидетелей»

Минюст подал иск о запрете «свидетелей» в Верховный суд 17 марта. Ведомство объяснило это февральской проверкой, которая выявила, что головная организация «Свидетелей Иеговы» в России нарушает «уставные цели и задачи», а также российское антиэкстремистское законодательство. 23 марта Минюст внес организацию в список объединений, чью работу приостановили за «экстремистскую деятельность». 20 апреля Верховный суд признал работу централизованной религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил ее. Представители «свидетелей» объявили, что 20 апреля 2017 года «имеет шанс войти в историю как черный день для основополагающих свобод человека в России».

Суд постановил ликвидировать 395 местных отделений «свидетелей» и конфисковать их имущество в пользу государства. Центр управления расследованиями «Открытой России» со ссылкой на данные ЕГРН сообщал, что российские и зарубежные организации «свидетелей» и аффилированные с ними лица владеют 211 объектами недвижимости в 58 регионах страны. Только суммарная кадастровая стоимость этой недвижимости — 1,9 млрд руб.

17 июля состоится слушание по апелляционной жалобе «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» на решение Верховного суда.