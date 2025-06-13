ЦАХАЛ заявила о пуске Ираном ракет в сторону Израиля

Иран провел две волны пусков ракет, предполагается, что их было более сотни. О взрывах сообщали в Тель-Авиве и Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран провел пуски ракет в направлении Израиля, сообщила армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

«Несколько минут назад ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль», — сказано в сообщении.

ПВО готовятся к перехвату, добавили в армии. Граждан попросили быть в укрытиях.

Агентство IRNA подтвердило начало иранских ответных действий. Операция получила название «Суровое наказание».

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The Times of Israel со ссылкой на военный источник пишет, что было запущено около сотни ракет. По всему Израилю работают сирены. Reuters сообщает со ссылкой на очевидца, что в Тель-Авиве звучат взрывы. Кроме того, агентство сообщает об иранских ракетах над Иерусалимом.

Около 21:30 армия обороны Израиля сообщила о новом пуске десятков ракет с территории Ирана. IRNA также подтвердило вторую волну ракетной атаки.

Израильские медики сообщили, что в Тель-Авиве несколько человек получили легкие ранения.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о начале операции «Истинное обещание-3» в ответ на нападение Израиля.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что армия страны будет действовать «решительно» и поставит «подлый сионистский режим в беспомощное положение».