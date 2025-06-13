ЦАХАЛ заявила о пуске Ираном ракет в сторону Израиля
Иран провел пуски ракет в направлении Израиля, сообщила армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
«Несколько минут назад ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль», — сказано в сообщении.
ПВО готовятся к перехвату, добавили в армии. Граждан попросили быть в укрытиях.
Агентство IRNA подтвердило начало иранских ответных действий. Операция получила название «Суровое наказание».
The Times of Israel со ссылкой на военный источник пишет, что было запущено около сотни ракет. По всему Израилю работают сирены. Reuters сообщает со ссылкой на очевидца, что в Тель-Авиве звучат взрывы. Кроме того, агентство сообщает об иранских ракетах над Иерусалимом.
Около 21:30 армия обороны Израиля сообщила о новом пуске десятков ракет с территории Ирана. IRNA также подтвердило вторую волну ракетной атаки.
Израильские медики сообщили, что в Тель-Авиве несколько человек получили легкие ранения.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о начале операции «Истинное обещание-3» в ответ на нападение Израиля.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что армия страны будет действовать «решительно» и поставит «подлый сионистский режим в беспомощное положение».
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