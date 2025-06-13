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Операция Израиля против Ирана ,  
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Спецэфир телеканала РБК по атаке Израиля на Иран

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Телеканал РБК ведет спецэфир об атаке Израиля на Иран. Обсуждаем с экспертами, ждем включений корреспондентов с места событий. 

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