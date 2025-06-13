Где используются ископаемые, доступ к которым Украина дала США. Карточки

Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых. Где применяются основные металлы из сделки, каким американским компаниям они нужны и могут ли Штаты закупать их в других странах — в разборе РБК

В конце апреля США и Украина подписали ресурсную сделку. Соглашение планировали подписать в феврале, но после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме процесс затянулся.

Суть соглашения по недрам

Документ подразумевает создание Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF). Он будет инвестировать в добычу важнейших полезных ископаемых, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру и переработку. США и Украина будут отбирать проекты совместно и иметь равные голоса в управлении.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение. «За» проголосовали 338 депутатов, «против» — никто, девять депутатов не участвовали в голосовании. Как отмечает «РБК-Украина» есть еще два дополнительных соглашения, которые стороны подпишут позже. Украинский парламент их ратифицировать не должен.

Согласно опубликованному офисом Зеленского документу, в соглашение вошли 57 элементов, в числе которых редкоземельные металлы, бериллий, литий, цинк, нефть и природный газ, включая СПГ. РБК разбирается, для чего нужны ключевые металлы и минералы из сделки.

Для чего нужны элементы, вошедшие в сделку

Редкоземельные металлы (РЗМ) — группа из 17 элементов, в которую входят скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Как отмечается в исследовании консалтинговой компании АТК+ «Рынок редких и редкоземельных металлов (есть у РБК), некоторые РЗМ, такие как неодим, обладают свойствами, востребованными при производстве магнитов. Такие магниты используют двигателях для электротранспорта, ветрогенераторах, оборонной промышленности, а также в производстве смартфонов и бытовой техники.

Природную радиоактивность из всех элементов группы имеет прометий, так как у него нет стабильных изотопов. Остальные редкоземельные элементы в чистом виде не являются радиоактивными, однако многие руды, из которых их добывают, содержат примеси радиоактивных элементов.

На мировом рынке РЗМ доминирующую позицию занимает Китай. Страна обеспечивает около 90% переработки этих элементов. США в условиях продолжающейся торговой войны с КНР стремятся к снижению сырьевой зависимости.

Литий используется для производства литийионных батарей, которые питают электромобили, смартфоны, ноутбуки и системы хранения энергии. В металлургии литий добавляют в алюминиевые сплавы, снижая их вес и повышая прочность, что критично для авиационной и космической отраслей. В керамической промышленности литий улучшает прочность и термостойкость изделий, а в атомной энергетике его соединения применяются в теплоносителях ядерных реакторов.

Около 13% добычи лития сосредоточено в Китае, причем страна доминирует в переработке сырья — на нее приходится 65% конечных соединений, следует из исследования АТК+. Более 50% мировых запасов лития сосредоточено в Аргентине, Боливии и Чили. Также значительные запасы имеются в Австралии, США, Демократической Республике Конго, Иране, Германии, Канаде и Мексике, отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Титан выпускают в двух основных формах:

Диоксид титана (TiO₂) — составляет около 90% мирового потребления титана. Это ключевой пигмент, используемый в производстве красок, пластиков, бумаги и косметики. Его ценят за высокую отражающую способность, устойчивость к ультрафиолету и нетоксичность.

— составляет около 90% мирового потребления титана. Это ключевой пигмент, используемый в производстве красок, пластиков, бумаги и косметики. Его ценят за высокую отражающую способность, устойчивость к ультрафиолету и нетоксичность. Титановая губка — очищенный пористый металл, служащий сырьем для высокопрочных и легких сплавов. Он применяется в аэрокосмической отрасли, где критичны жаропрочность и малый вес, а также в медицине — при изготовлении искусственных сердечных клапанов, стентов кровеносных сосудов, эндопротезов костей и суставов, зубных имплантов.

Крупнейшие запасы титана сосредоточены в Австралии, Китае, Индии, Канаде, Норвегии, Украине, ЮАР, Мозамбике, Новой Зеландии и Сьерра-Леоне. Россия обладает 14,5% мировых запасов и входит в число ведущих производителей титановой губки. До введения санкций российская титановая губка поставлялась на экспорт, в том числе для авиастроительных гигантов Boeing и Airbus.

Бериллий — легкий, прочный и устойчивый к высоким температурам металл. Из него и его оксида изготавливают замедлители и отражатели нейтронов для атомных реакторов. Сплавы бериллия применяются в авиационной и космической технике и ракетостроении. Гидрид бериллия — при изготовлении ракетного топлива. Бериллий считается одним из самых сложных в обращении ресурсов: он токсичен, требует высокой степени очистки и применяется в чувствительных отраслях, поясняет Антон Самсон, руководитель проектов АТК+. При этом элемент незаменим в ряде оборонных и космических применений благодаря своей легкости и прочности.

Основной производитель бериллиевой руды — США, на которые приходится около 90% добычи, остальные 10% добываются в Китае. Месторождения бериллия также есть в Аргентине, Бразилии, Индии, России и на Мадагаскаре.

Марганец играет ключевую роль в черной металлургии. Его добавляют в сталь в виде железомарганцевого сплава, что значительно улучшает ее ковкость, прочность и износостойкость. Также марганец используется в производстве специальных сплавов (например, с медью и никелем), которые обладают высоким электрическим сопротивлением и применяются в электротехнике.

Кроме того, марганец применяется в производстве керамики, стекла, лакокрасочных материалов, а также спичечной промышленности. Ведущие государства-добытчики: Австралия, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Казахстан, Китай, Малайзия, Украина и ЮАР. США не располагают существенными запасами марганцевых руд и полностью зависят от импорта.

Никель, кобальт и медь составляют основу аккумуляторов, электродвигателей, кабелей и высокоточной электроники. Они используются практически во всех электронных устройствах — от компьютеров и бытовой техники до авиационных и военных технологий. Никель также повышает энергоемкость батарей, а кобальт обеспечивает их стабильную работу.

Основные страны-производители:

Никель: Австралия, Индонезия, Канада, Новая Каледония, Россия.

Кобальт: Демократическая Республика Конго (ДР Конго), Замбия.

Медь: Чили, ДР Конго, Перу, Китай, США, Индонезия, Россия, Австралия, Казахстан, Мексика.

Графит — природный минерал, кристаллическая форма углерода. Наиболее известное его применение — грифели в карандашах. Широко используется в металлургии, ядерной энергетике, оборонной промышленности, а также при производстве огнеупоров, стали, футеровки и смазочных материалов.

В 2024 году крупнейшими в мире запасами природного графита обладал Китай (около 81 млн т). В тройку лидеров по запасам также вошли Бразилия и Мадагаскар. США не добывают графит с 1950-х годов из-за небольших и низкокачественных залежей.

Уран — радиоактивный элемент, основной источник топлива для ядерных реакторов. По данным МАГАТЭ, количество энергии, получаемое из уранового топлива размером с куриное яйцо, эквивалентно сжиганию 88 т угля.

В энергетике применяется изотоп U-235, концентрацию которого увеличивают искусственным путем в процессе обогащения урана. Побочным продуктом обогащения является обедненный уран — смесь с пониженным содержанием изотопов U-235 и U-234. Его используют в военной промышленности, в том числе для изготовления боеприпасов. Такие снаряды состоят на вооружении армий США, России, Великобритании, Франции и других стран.

Крупнейшие месторождения урана находятся в Казахстане (страна — мировой лидер по добыче), Канаде (на втором месте по добыче), Австралии, Намибии, России и Узбекистане.