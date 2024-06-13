Как проходит ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео

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Минобороны России показало кадры с ротацией наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Представители организации в постоянном режиме находятся на станции с осени 2022 года, когда там была проведена первая инспекция на фоне неоднократных обстрелов.

Как сообщили в Минобороны, по всему маршруту движения наблюдателей от назначенного места перехода — разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области — объявлялся режим прекращения огня. «В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.