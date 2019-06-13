Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова

Новым статс-секретарем Росгвардии станет Олег Плохой, занимавший пост первого замминистра юстиции, говорят источники РБК. До 2017 года он возглавлял антикоррупционное управление Кремля

Олег Плохой (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой. По словам источника РБК в правоохранительных органах, назначение уже произведено указом президента Владимира Путина от 12 июня. Эту информацию подтвердил собеседник в Минюсте.

По данным собеседников РБК, Плохой занял пост статс-секретаря Росгвардии, который занимал генерал-полковник Сергей Захаркин.

На официальном портале для публикации нормативно-правовых актов и сайте президента указ пока не опубликован. На запрос РБК в пресс-службе Минюста ответили, что для получения информации об указах президента России необходимо обращаться в пресс-службу администрации президента. РБК направил вопросы о новых назначениях пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и официальному представителю Росгвардии.

Вечером 13 июня с сайта Минюста исчезла информация о первом заместителе министра Плохом.

По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, назначение Плохого — это серьезное кадровое укрепление руководства Росгвардии, а также дополнительный контроль внутри ведомства со стороны президента. В обязанности Плохого как статс-секретаря будет входить организация законопроектной работы, в том числе подготовка предложений по проектам федеральных законов.