Песков назвал квинтэссенцией ненависти польскую статью о русском мире

В Кремле посчитали оголтелым и неприемлемым сравнение идеологии русского мира с раковой опухолью

Матеуш Моравецкий (Фото: Kenzo Tribouillard / AP)

Дмитрий Песков назвал возмутительной и неприемлемой статью польского премьера Матеуша Моравецкого для газеты The Telegraph, где тот назвал идеологию русского мира «раковой опухолью», которая представляет угрозу как для европейских стран, так и для самих россиян. «Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

«Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — добавил он.

Моравецкий в своей статье заявил, что идеология русского мира должна быть полностью искоренена. Он также выразил уверенность, что «Россия не остановится на Киеве», отправившись «в долгий поход на Запад».

В конце марта президент Владимир Путин заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги», — рассказал он, сравнив происходящее с политикой нацистов в Германии.