МИД ответил на обвинения в закупке слезоточивого газа для Венесуэлы

МИД ответил на обвинения в закупке слезоточивого газа для Венесуэлы

Times of Malta со ссылкой на портал Buzfeed писала, что Россия планировала отправить в Венесуэлу на военном корабле слезоточивый газ и снаряжение для спецназа, закупленное на Мальте. В МИД России раскритиковали источники изданий

Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Российский МИД назвал инсинуациями и дезинформацией сообщения СМИ о закупке Россией слезоточивого газа на Мальте для отправки его в Венесуэлу. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о публикации Times of Malta, которое ссылалось на портал Buzzfeed News. Последний утверждал, что российские дипломаты пытались приобрести на Мальте канистры со слезоточивым газом и снаряжение для спецназа, которые якобы планировалось загрузить на военный корабль.

«Мальтийские журналисты, не разобравшись, массово воспроизвели инсинуации своих американских коллег, — заявил МИД России. — В качестве источников привели высказывания традиционно анонимного мальтийского правительственного деятеля, содержание якобы перехваченной дипломатической переписки российской дипмиссии с представителями мальтийской стороны, а также сумбурный набор разрозненных сведений о функционировании российского посольства в Валлетте».

В ведомстве подчеркнули, что эти данные являются дезинформацией и «отголоском антироссийской истерии, раздувание которой не отвечает интересам российско-мальтийской дружбы».

Buzzfeed News 18 апреля сообщил, что планы России были связаны с отказом Мальты предоставить воздушное пространство для пролета российских самолетов. Тогда российский МИД заявлял, что воспринимает отказ как недружественный шаг.