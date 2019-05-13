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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Политика ,  
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Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС
По мнению Минска, механизм по устранению барьеров во взаимной торговле между странами ЕАЭС сегодня работает слабо. Наличие права вето у членов союза негативно отражается на устранении барьеров, считают власти Белоруссии
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Белоруссия предлагает ввести ограничение на использование права вето в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Министр пояснил, что Белоруссия выступает с рядом предложений для устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле между партнерами по союзу. Говоря о праве вето, Крутой напомнил, что за пять лет страны воспользовались этим правом семь раз.

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«Наличие такого института в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий», — сказал Крутой (цитата по БелТА). По его мнению, необходимо определить несколько областей, где воспользоваться правом вето не будет возможности.

Кроме того, Минск выступает за мораторий на принятие новых правовых актов, создающих препятствие в торговле между партнерами по союзу. Крутой напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время предлагал ввести такой мораторий. «Такая идея обсуждается», — сказал Крутой, уточнив, что для этого нужно будет вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС. «Мы, конечно будем эту тему инициировать», — пообещал он.

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Крутой заявил, что механизм, который страны ЕАЭС договорились использовать для устранения барьеров во взаимной торговле, сегодня работает слабо.
Он уточнил, что в 2018-2019 годах должны были быть устранены 17 препятствий, на деле за этот период было устранено только одно. По прогнозам Минска, около 15 препятствий перейдет на следующий цикл, добавил он.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Белоруссия, ЕАЭС
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