Кремль усомнился в достоверности данных NYT о спорах российских силовиков

NYT со ссылкой на попавшие в Сеть данные американской разведки писала, что ФСБ обвиняет Минобороны в сокрытии потерь в спецоперации. По мнению Пескова, авторы не понимают «суть происходящего в России»

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В Кремле не знают, на чем основана публикация The New York Times (NYT) о спорах российских силовых структур друг с другом на тему военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автором сути происходящего в России», — сказал Песков.

13 апреля NYT опубликовала материал, в котором со ссылкой на утекшие в Сеть документы американской разведки говорится о разногласиях насчет спецоперации внутри российского военного руководства и спецслужб, в частности ФСБ и Минобороны.

О масштабной утечке разведданных США стало известно в начале апреля — в Сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Израилю и другим странам. По данным NYT, материалы разведки попали в интернет через Discord. Новая партия разведданных датирована второй половиной февраля. Большая часть сведений получена из перехваченных американскими спецслужбами сообщений.

В документах также говорится о встрече президента Владимира Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу на фоне их публичного конфликта. На ней должны были обсуждаться обвинения Пригожина в адрес Шойгу: он жаловался, что Минобороны лишает его бойцов доступа к снаряжению. В ответ на вопрос, действительно ли президент встречался с Пригожиным и Шойгу, Песков сказал, что ему об этом неизвестно.