Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса Общество, 19:18 Bloomberg назвал причину изменения позиции России по нефтяной сделке Экономика, 19:13 Мурашко сообщил о снятии с ИВЛ все большего числа пациентов с COVID-19 Общество, 19:08 Теннисист Хачанов сыграет на виртуальном турнире в Мадриде Спорт, 19:03 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:01 Рынок российских акций начал неделю снижением в пределах 2% Quote, 18:58 Депутаты от «Справедливой России» переведут зарплаты за апрель врачам Политика, 18:57 ЦБ разрешил Сбербанку занять ₽500 млрд Финансы, 18:53 Рубль против биткоина. Отвечаем на главные вопросы о криптовалюте Крипто, 18:52 Оперштаб сообщил о подготовке атаки на сайт по выдаче пропусков в Москве Общество, 18:49 В «зеленом» тренде: домики для котов из коробок от техники Samsung Зеленая экономика, 18:44  СМИ анонсировали уход чемпиона Европы из «Локомотива» Спорт, 18:35 Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Экономика, 18:32 «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты Спорт, 18:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Депутаты от «Справедливой России» переведут зарплаты за апрель врачам

О решении перевести зарплату депутатов от «Справедливой России» за апрель в поддержку российских врачей сообщил РБК глава партии Сергей Миронов. До этого депутаты от ЛДПР раскритиковали его предложение, назвав популистским
Сергей Миронов (Фото: spravedlivo.ru)

Речь идет о зарплате за апрель 22 депутатов от фракции. «Некоторые коллеги в Госдуме сказали: «Если вы такие умные, пожалуйста, начинайте сами», — пояснил Миронов свое решение.

Поэтому глава партии намерен вынести этот вопрос на обсуждение фракции на заседании «Справедливой России» во вторник. «Я не сомневаюсь, что фракция меня поддержит и все депутаты нашей фракции — нас 22 человека — готовы будут перечислить зарплату за апрель на помощь медикам. Это в среднем 350 тыс. руб.», — подчеркнул он.

Миронов уточнил, что все коллеги по фракции в курсе его предложения и поддерживают его. Он выразил надежду на то, что примеру эсеров последуют и другие фракции.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

При этом получатель средств пока неизвестен. «Надеюсь, что сегодня-завтра выяснится счет, куда можно эти деньги перевести, и мы эти деньги переведем», — добавил он.

Ранее депутаты от ЛДПР назвали инициативу Миронова передать зарплату депутатов медикам, которые борются с распространением коронавируса, популистской.

«Никакого решения Госдумы для того, чтобы депутаты отказались от зарплаты в пользу врачей, не требуется. Если «Справедливая Россия» считает, что это решение правильное, то пусть покажет это на своем примере. Это подтвердит серьезность их намерений. В системе здравоохранения работает много людей. Если фонд заработной платы будет разделен на всех, то это будет капля в море и люди получат на руки копейки», — заявил радио Sputnik депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: «Справедливая Россия», Сергей Миронов, коронавирус
Материалы по теме
Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств
Политика
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году
Общество
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter