Депутаты от «Справедливой России» переведут зарплаты за апрель врачам

О решении перевести зарплату депутатов от «Справедливой России» за апрель в поддержку российских врачей сообщил РБК глава партии Сергей Миронов. До этого депутаты от ЛДПР раскритиковали его предложение, назвав популистским

Сергей Миронов (Фото: spravedlivo.ru)

Речь идет о зарплате за апрель 22 депутатов от фракции. «Некоторые коллеги в Госдуме сказали: «Если вы такие умные, пожалуйста, начинайте сами», — пояснил Миронов свое решение.

Поэтому глава партии намерен вынести этот вопрос на обсуждение фракции на заседании «Справедливой России» во вторник. «Я не сомневаюсь, что фракция меня поддержит и все депутаты нашей фракции — нас 22 человека — готовы будут перечислить зарплату за апрель на помощь медикам. Это в среднем 350 тыс. руб.», — подчеркнул он.

Миронов уточнил, что все коллеги по фракции в курсе его предложения и поддерживают его. Он выразил надежду на то, что примеру эсеров последуют и другие фракции.

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При этом получатель средств пока неизвестен. «Надеюсь, что сегодня-завтра выяснится счет, куда можно эти деньги перевести, и мы эти деньги переведем», — добавил он.

Ранее депутаты от ЛДПР назвали инициативу Миронова передать зарплату депутатов медикам, которые борются с распространением коронавируса, популистской.

«Никакого решения Госдумы для того, чтобы депутаты отказались от зарплаты в пользу врачей, не требуется. Если «Справедливая Россия» считает, что это решение правильное, то пусть покажет это на своем примере. Это подтвердит серьезность их намерений. В системе здравоохранения работает много людей. Если фонд заработной платы будет разделен на всех, то это будет капля в море и люди получат на руки копейки», — заявил радио Sputnik депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.