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Столкновения пенсионеров и полиции в Буэнос-Айресе. Фотографии

В Буэнос-Айресе 56 человек пострадали в ходе протестов из-за маленьких пенсий
Пенсионеры в Буэнос-Айресе каждую среду выходят на протесты из-за сокращения господдержки. В этот раз к ним присоединились футбольные болельщики. РБК собрал яркие кадры с демонстрации

Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Во время протестов подожгли автомобиль
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Во время протестов подожгли автомобиль
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Во время протестов подожгли автомобиль
(Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images

Пенсионеры собрались на акцию против президента Хавьера Милея. Его политика сокращения госрасходов для оздоровления экономики привела к сокращению пенсий. Демонстрации проходят каждую среду перед зданием конгресса. В этот раз к пенсионерам присоединились болельщики нескольких футбольных клубов Аргентины. Associated Press называет эту акцию самой масштабной.

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Хавьер Милей

Демонстранты скандировали «Не трогайте стариков», «Помогите нам бороться», «Вы — будущий пенсионер». Участники акции сожгли полицейскую машину и несколько мусорных баков. Силовики применяли слезоточивый газ. В результате пострадали 56 человек, среди них пенсионеры, полицейские и журналисты, 120 демонстрантов арестовали.

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