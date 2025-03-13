Столкновения пенсионеров и полиции в Буэнос-Айресе. Фотографии
Пенсионеры собрались на акцию против президента Хавьера Милея. Его политика сокращения госрасходов для оздоровления экономики привела к сокращению пенсий. Демонстрации проходят каждую среду перед зданием конгресса. В этот раз к пенсионерам присоединились болельщики нескольких футбольных клубов Аргентины. Associated Press называет эту акцию самой масштабной.
Демонстранты скандировали «Не трогайте стариков», «Помогите нам бороться», «Вы — будущий пенсионер». Участники акции сожгли полицейскую машину и несколько мусорных баков. Силовики применяли слезоточивый газ. В результате пострадали 56 человек, среди них пенсионеры, полицейские и журналисты, 120 демонстрантов арестовали.
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