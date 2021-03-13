Умер зампред экономического комитета Совета Федерации

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев. Собеседники РБК назвали причиной его смерти остановку сердца

Михаил Пономарев (Фото: council.gov.ru)

На 68-м году жизни скончался сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев. Об этом РБК сообщили два источника в аппарате Совета Федерации. Эту информацию РБК подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Причина смерти — остановка сердца», — сказал один из собеседников РБК. Тимченко также назвал эту причину смерти сенатора.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи со смертью Пономарева. «Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации», — говорится в тексте послания.

По словам Матвиенко, Пономарев пользовался авторитетом и доверием жителей Тюменской области и коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы, добавила спикер Совфеда.

РБК направил запрос в пресс-службу Совфеда.