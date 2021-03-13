Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Вуз в Англии решил отказаться от «отца» и «матери» Общество, 22:16 Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для всех возрастов Общество, 22:12 СМИ сообщили об избиении игрока «Локомотива» после матча Юношеской лиги Спорт, 22:07 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 22:06 ЦСКА сообщил о состоянии травмированного Марио Фернандеса Спорт, 21:36 Как россияне отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж Общество, 21:31  Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова Общество, 21:30 Умер зампред экономического комитета Совета Федерации Политика, 21:06 «Спартак» победил «Динамо» и вышел на второе место в чемпионате России Спорт, 21:04 Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность Город, 21:03 В Норвегии трех медработников госпитализировали после прививки от COVID Общество, 20:43 Российские биатлонистки не попали в топ-35 на этапе Кубка мира Спорт, 20:35 Власти решили оставить световые тоннели на улицах Москвы Город, 20:20 В Федерации бокса предложили варианты замены гимна после запрета «Катюши» Спорт, 20:17
Политика ,  
0 

Умер зампред экономического комитета Совета Федерации

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев. Собеседники РБК назвали причиной его смерти остановку сердца
Михаил Пономарев
Михаил Пономарев (Фото: council.gov.ru)

На 68-м году жизни скончался сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев. Об этом РБК сообщили два источника в аппарате Совета Федерации. Эту информацию РБК подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Причина смерти — остановка сердца», — сказал один из собеседников РБК. Тимченко также назвал эту причину смерти сенатора.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову телеграмму, в которой выразила соболезнования в связи со смертью Пономарева. «Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации», — говорится в тексте послания.

По словам Матвиенко, Пономарев пользовался авторитетом и доверием жителей Тюменской области и коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы, добавила спикер Совфеда.

РБК направил запрос в пресс-службу Совфеда.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года в Пензенской области. Получил специальность штурмана в Кировоградском летно-штурманском училище, после чего в 1977 году начал трудовую деятельность в качестве штурмана самолета Ан-24.

В 1990-х окончил Академию гражданской авиации, Академию народного хозяйства при правительстве (магистр государственного управления), Московский гуманитарный институт (юрист).

С 1994 по 1996 год Пономарев занимал должность заместителя главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Затем был назначен вице-губернатором ЯНАО.

В 2000 году Пономарева назначили на пост заместителя полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Также он работал в должности советника председателя совета директоров ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк».

В период 2009–2010 годов трудился в должности заместителя директора департамента управления делами правительства России. В декабре 2010-го вернулся в Тюменскую область. Был советником председателя совета директоров Запсибкомбанка по взаимодействию с органами управления государственной власти, а с 2011 года — членом совета директоров банка.

В декабре 2011-го Пономарева избрали депутатом Тюменской областной думы. Пять лет спустя он был переизбран в новый состав регионального парламента. Позднее местные власти делегировали его в Совет Федерации. Стал сенатором в октябре 2016-го. Срок полномочий должен был истечь в этом году. Помимо этого он был членом правления Башмаковского землячества (Пензенская область).

Пономарев имел две государственные награды — орден Дружбы (1997 год) и орден Почета (2018 год).

Авторы
Евгения Кузнецова, Майя Бобенко, Михаил Юшков
сенатор Совет Федерации Михаил Пономарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter