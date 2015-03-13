В Госдуме предложили ввести в арбитражный процесс принцип аналогии права

В арбитражный процесс может быть введен принцип аналогии права, что позволит использовать судам нормы гражданского права. Соответствующие поправки рекомендованы профильным думским комитетом к принятию в первом чтении

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Депутаты Госдумы предлагают ввести в арбитражный процесс принцип аналогии права. Это позволит в случае отсутствия регулирующих тот или иной случай норм применять аналогичные положения, например из Гражданского процессуального кодекса.

Законопроект с поправками в Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК) одобрил профильный комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Заключение комитета опубликовано в четверг на официальном сайте нижней палаты. Также там сообщается, что проект прошел правовую экспертизу.

Законопроект предполагает, что «в случае отсутствия нормы процессуального права <…> арбитражные суды применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия». Эти изменения предлагается внести в ст.3 АПК.

Профильный комитет порекомендовал нижней палате принять поправки в первом чтении. Такая аналогия права уже действует в гражданско-процессуальном судопроизводстве.

По мнению экспертов, эти изменения могут сделать процесс более гибким. «Такие изменения направлены на унификацию судебной практики, чтобы достичь единообразия подходов после объединения Верховного суда и Высшего арбитражного суда», – считает адвокат Вадим Кодол.

По мнению адвоката Руслана Коблева, введение аналогии права в арбитражный процесс может помочь российскому судопроизводству стать более гибким и понятным. «Я думаю, что суды смогут сформировать единообразную практику по спорным вопросам, и эти изменения скажутся благоприятно на судебном процессе в целом», – надеется адвокат.

Коблев напомнил, что многие крупные предприниматели предпочитают, чтобы их арбитражные споры решались в британских судах, где суды руководствуются судебными прецедентами.