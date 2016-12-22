Правящая партия ЮАР решила отправить в отставку президента Зуму

Политический кризис в ЮАР набирает обороты. Правящая партия страны после 13-часового заседания решилась на то, чтобы «отозвать» с поста президента Джейкоба Зуму, узнал Reuters

Джейкоб Зума (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Исполнительный комитет правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (ANC) решил «отозвать» Джейкоба Зуму с поста президента страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ANC. Решение, по словам собеседника агентства, было принято после 13-часового заседания руководства партии.

Агентство добавляет, что исполком партии имеет право отправить в отставку президента страны. Однако подчинится ли глава государства этому распоряжению, остается неясным, уточняет Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на государственный телеканал SABC сообщало, что правящая партия отвела Зуме 48 часов на принятие решения об отставке. Сообщалось, что лидер ANK Сирил Рамафоса отправился в резиденцию главы государства, чтобы сообщить ему о решении партии.

«Мы решили отозвать Зуму [с поста президента], но ему еще не сказали», — приводит Reuters слова своего источника. Собеседник уточнил, что, когда Рамафоса вернулся после беседы с Зумой, дисскуссии относительно отставки президента были «напряженными и трудными».

Комментарии со стороны официальных представителей партии и самого Зумы пока не последовали.



Политический кризис в ЮАР обострился после того, как в декабре минувшего года лидером правящей партии был избран заместитель Зумы и его противник Рамафоса. Партия пытается передать власть Рамафосе, несмотря на то что полномочия Зумы на посту президента истекают в середине 2019 года.

Джейкоб Зума находится на посту президента ЮАР второй срок подряд. Впервые он был избран в 2009 году, а в 2014-м переизбран на второй пятилетний срок.