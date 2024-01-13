На выборах президента Тайваня вышел вперед сторонник дружбы с США

Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, против которой выступает Китай, выступает за сохранение статус-кво, снижение экономической зависимости от Пекина и расширение сотрудничества с Вашингтоном

Лай Циндэ (в центре) (Фото: Ann Wang / Reuters)

На выборах президента Тайваня лидирует кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, следует из данных, которые приводит телеканал TVBS.

По его информации, у Лай 3,98 млн голосов. Кандидаты от оппозиции — партии Гоминьдан Хоу Юи (мэр Нового Тайбэя) и глава Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ (бывший мэр Тайбэя) получают по 3,29 млн и 2,61 млн голосов соответственно. Общее население острова — 24 млн человек.

Участки для голосования закрылись в 11:00 по московскому времени (16:00 по местному).

Китай называл голосование выбором между «миром и войной, процветанием и упадком» и призвал жителей острова «сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива», а также выступил против правящей партии.

Лай уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.

Лай прежде характеризовал себя как «прагматичного борца за независимость Тайваня», но позднее смягчил позицию. В частности, он выступает за сохранение статус-кво и не видит необходимости в формальном провозглашении независимости острова. В случае победы кандидат намерен сократить экономическую зависимость страны от Китая и продолжить укреплять отношения с США. Однако Лай неоднократно отмечал важность диалога с Пекином, признавая, что «мир бесценен, а в войне нет победителей».

Кандидат от Гоминьдана считается прокитайским: он предлагает возобновить диалог и ограниченные обмены с КНР в культурной и академической сфере, но обещает продолжить укреплять обороноспособность Тайваня и поддерживать отношения с США. При этом он одновременно отвергает и независимость острова, и предлагаемую Китаем формулу «Одна страна, две системы».



Кэ Вэньчжэ из ТНП позиционирует себя как технократа и «золотую середину» между ДПП и Гоминьданом.