Сын М.Тэтчер признался в организации госпереворота

Сын бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер - Марк Тэтчер признал себя виновным в неосознанном содействии в организации государственного переворота в Экваториальной Гвинее.

В обмен на признание вины наказание сыну экс-главы британского правительства будет пересмотрено, передает AP. Адвокатам подсудимого удалось договориться об условном тюремном заключении на пять лет и выплате штрафа в размере 506 тыс. долл.

Сын Маргарет Тэтчер был арестован в ЮАР в августе 2004г., а затем освобожден под залог в 314 тыс. долл. Ему были предъявлены обвинения в оказании финансовой помощи Саймону Манну, который был одним из организаторов переворота и другом Марка Тэтчера.

М.Тэтчер признал себя виновным в том, что проявил халатность, заплатив за вертолет, который использовали мятежники. Ранее сын "железной леди" отвергал все выдвинутые против него обвинения. Признание это прозвучало после того, как один из участников переворота на суде в Экваториальной Гвинее заявил, что в стране готовился госпереворот.

По данным западных СМИ, именно мать Марка – "железная леди" Маргарет Тэтчер убедила своего сына признать вину в причастности к предполагаемой попытке госпереворота. Однако дело может получить продолжение, так как Экваториальная Гвинея, где до сих пор применяется смертная казнь за серьезные преступления, неоднократно заявляла о намерении добиваться экстрадиции Марка Тэтчера.

Друг Марка – Саймон Манн приговорен зимбабвийским судом к семи годам лишения свободы. Однако теперь сообщается, что срок его заключения сокращен до трех лет. Именно Саймон Манн возглавлял отряд наемников, который был задержан 7 марта прошлого года в Зимбабве. Приземлившийся в Харре на дозаправку самолет с 64 пассажирами вызвал подозрения у таможенников этой африканской страны. По документам все пассажиры были шахтерами. Однако после проверки они оказались наемными солдатами: у них было обнаружено специальное снаряжение. Сейчас 51-летний Саймон Манн в тюрьме читает Шекспира и ведет переписку с Марком Тэтчером. С. Манн, наследник одной из пивных империй Великобритании, воспитывался в престижном британском колледже в Итоне, потом стал офицером британского спецназа, но в итоге пошел авантюрной тропой африканского наемника.