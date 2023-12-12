В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране
В Москве нашли тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники. Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК смерть Алексеева. Причина смерти не носит криминальный характер, уточнил он.
По данным Shot, тело дипломата накануне вечером обнаружила его супруга в квартире на Веерной улице. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт.
РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.
Константин Алексеев родился в 1960 году. В 1984 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, в том же году поступил на дипломатическую службу.
Работал на различных должностях в аппарате МИД России и за рубежом: в 2009–2013 годах — советник-посланник посольства России в Иране, 2013–2014 годах — начальник отдела во Втором департаменте Азии, с июля 2014 года — заместитель директора Второго департамента Азии МИД России. Генеральным консулом в Иране был назначен в декабре 2015 года. На должности проработал до 2019 года.
Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, владел персидским и английским языками.
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