В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране

Тело бывшего генконсула России в Иране Константина Алексеева в московской квартире обнаружила его супруга. Источник РБК сообщил, что причина смерти — не криминальная

Константин Алексеев (Фото: МИД России)

В Москве нашли тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники. Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК смерть Алексеева. Причина смерти не носит криминальный характер, уточнил он.

По данным Shot, тело дипломата накануне вечером обнаружила его супруга в квартире на Веерной улице. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.