Силовики пришли в администрацию Ялты и задержали заместителя мэра

Задержана заместитель мэра Ялты, в администрации города проходят оперативные мероприятия. По данным ТАСС, задержание прошло по статье о коррупции. Как пишет Mash, речь идет о главе департамента строительства Ирине Беломестновой

Администрация города Ялта (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В администрации Ялты проходят оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города, заявила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса», — написала она в телеграм-канале.

РБК обратился за комментарием в администрацию Ялты, в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что замглавы администрации Ялты, предварительно, задержана по коррупционной статье.

Как пишет телеграм-канал «Mash на волне», речь может идти об Ирине Беломестновой и выемке документов в ее кабинете. На сайте администрации Ялты среди заместителей мэра она не значится, страница с биографией Беломестновой недоступна. В архивированной версии сайта говорится, что она является заместителем мэра — начальником департамента строительства и благоустройства администрации Ялты.