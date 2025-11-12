Силовики пришли в администрацию Ялты и задержали заместителя мэра
В администрации Ялты проходят оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города, заявила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса», — написала она в телеграм-канале.
РБК обратился за комментарием в администрацию Ялты, в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что замглавы администрации Ялты, предварительно, задержана по коррупционной статье.
Как пишет телеграм-канал «Mash на волне», речь может идти об Ирине Беломестновой и выемке документов в ее кабинете. На сайте администрации Ялты среди заместителей мэра она не значится, страница с биографией Беломестновой недоступна. В архивированной версии сайта говорится, что она является заместителем мэра — начальником департамента строительства и благоустройства администрации Ялты.
