Политика⁠,
0

Силовики пришли в администрацию Ялты и задержали заместителя мэра

Задержана заместитель мэра Ялты, в администрации города проходят оперативные мероприятия. По данным ТАСС, задержание прошло по статье о коррупции. Как пишет Mash, речь идет о главе департамента строительства Ирине Беломестновой
Администрация города Ялта
Администрация города Ялта (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В администрации Ялты проходят оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города, заявила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса», — написала она в телеграм-канале.

РБК обратился за комментарием в администрацию Ялты, в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мэр Ялты попросит Аксенова ввести режим ЧС после атаки ВСУ на Форос
Политика
Санаторий &laquo;Форос&raquo;, Крым

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что замглавы администрации Ялты, предварительно, задержана по коррупционной статье.

Как пишет телеграм-канал «Mash на волне», речь может идти об Ирине Беломестновой и выемке документов в ее кабинете. На сайте администрации Ялты среди заместителей мэра она не значится, страница с биографией Беломестновой недоступна. В архивированной версии сайта говорится, что она является заместителем мэра — начальником департамента строительства и благоустройства администрации Ялты.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Мордовина
Крым Ялта задержание оперативные мероприятия Администрация

