В ДНР и ЛНР назвали лидеров на выборах после подсчета более 95% голосов

Как в ДНР, так и в ЛНР большинство пришедших на участки избирателей отдали свои голоса за исполняющих обязанности глав самопровозглашенных республик

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявила о завершении подсчета 97,52% бюллетеней, полученных с 385 из 408 избиркомов. По данным ЦИК, большинство пришедших на выборы избирателей (ранее сообщалось, что явка составила свыше 80%) отдали свои голоса за временно исполняющего обязанности главы республики Дениса Пушилина. Согласно текущим данным, его поддержали 60,9% проголосовавших. Ближайший из конкурентов Пушилина — депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков — набрал в четыре с лишним раза меньше: всего 14,1% голосов.

​Пушилин стал врио главы республики после того, как в конце августа был убит глава ДНР Александр Захарченко. При нем Пушилин возглавлял Народный совет республики и был главой делегации на переговорах в Минске.

На выборах в Народный совет ДНР большинство голосов собрало общественное движение «Донецкая республика», которое возглавляет все тот же Денис Пушилин. По данным ЦИК, его поддержали 72,74% избирателей, в то время как общественное движение «Свободный Донбасс» — только 25,56%.

В самопровозглашенной Луганской народной республике основным кандидатом на выборах также был и.о. главы Леонид Пасечник, возглавляющий ЛНР с ноября 2017 года, после того как его предшественник Игорь Плотницкий бежал в Москву и сложил с себя полномочия. По данным ЦИК ЛНР, после подсчета 96% бюллетеней Пасечник получает более двух третей всех голосов (явка на выборах в ЛНР составила 77%), в его поддержку выступили 68,4% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Елену Кравченко.

За места в Народном совете ЛНР на выборах также боролись два общественных объединения, а безоговорочным победителем так же, как в ДНР, стало движение, которое возглавляет и.о. главы самопровозглашенной республики. В поддержку движения «Мир Луганщине» (глава — Леонид Пасечник), по данным ЦИК, выступило 74,13% избирателей, за «Луганский экономический союз» — 25,16%.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября 2018 года. Власти Украины заявили, что их результат не будет признан мировым сообществом. В частности, президент Украины Петр Порошенко назвал выборы фейковыми, указав, что их проведение — это «грубое нарушение минских договоренностей».