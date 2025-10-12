 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд разрешил выделять Надеждину 311 тыс. руб. на лекарства

Арбитражный суд Московской области разрешил ежемесячно выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину около 311 тыс. руб. на лекарства и медуслуги, говорится в определении суда.

«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 руб.», — следует из документа.

В апреле суд признал прописанного в Долгопрудном Надеждина несостоятельным по заявлению Росэнергобанка, разорившегося в 2017 году, в лице Агентства по страхованию вкладов. В своем заявлении кредитор указывал, что задолженность по на апрель 2024 года составляла $1 218 642,05 (около 77 млн руб. по курсу на указанную дату). Заявление о признании банкротом Надеждин подал в мае прошлого года.

Согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», признанный банкротом гражданин в процессе реализации имущества не может самостоятельно распоряжаться своими средствами, по разрешению финансового управляющего он ежемесячно получает выплату в размере одного прожиточного минимума на него самого и иждивенцев. В Подмосковье эту сума в 21 039 руб. Сумма может быть увеличена по решению суда — к примеру, если должнику необходимо подтверждаемое документами лечение или реабилитация.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Анастасия Лежепекова
Борис Надеждин суд банкротства лекарства
