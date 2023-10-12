В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора

В квартире в Москве нашли тело полномочного министра посольства Эквадора

Тело полномочного министра нашли в квартире в центре Москвы, начата проверка. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера

Хорхе Патрисио Паласиос Поррас (Фото: Василий Парин / libfl.ru)

Полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым, его смерть не носит криминального характера, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Тело министра нашли в квартире в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Министра посольства нашли в квартире в Кривоарбатском переулке, уточняет телеграм-канал Baza. По предварительным данным, дипломат умер из-за сердечной недостаточности.

«В пресс-службу такая информация не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. РБК направил запрос в посольство Эквадора.

Поррас также исполнял в разное время обязанности временного поверенного в делах Эквадора. В 2021 году он посещал несколько столичных вузов, например МГИМО и РАНХиГС, и участвовал в их мероприятиях.

Посольство Эквадора в России находится в Гороховском переулке в Москве, дипмиссию возглавляет Хуан Фернандо Ольгин Флорес.