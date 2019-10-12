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Политика ,  
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Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Кевин Макэлинэн покидает пост и.о. главы министерства внутренней безопасности США спустя пять месяцев после назначения. По словам Трампа, он захотел больше времени проводить с семьей
Кевин Макэлинэн (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор», — написал Трамп.

Трамп похвалил Макэлинэна за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.

Президент США пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства. Трамп добавил, что на эту должность есть много «замечательных кандидатов».

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Макэлинэну 48 лет, он получил степень бакалавра по политологии в Амхерстском колледже, а затем доктора права в Чикагском университете. До 2001 года он успел поработать в частном секторе — в юридических фирмах Sheppard, Mullin, Richter & Hampton и Gunderson Dettmer. После терактов 11 сентября он перешел на госслужбу — в Антитеррористическое управление в Вашингтоне, с 2006 по 2008 он был зональным директором Погранично-таможенной службы США (USCBP), после чего вновь ушел в частный сектор.

В январе 2017 года он стал и.о. комиссара USCBP, а в апреле 2019 года и.о. министра внутренней безопасности. Эту должность он получил после отставки Кирстен Нильсен.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, отставка, министр
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