Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Кевин Макэлинэн покидает пост и.о. главы министерства внутренней безопасности США спустя пять месяцев после назначения. По словам Трампа, он захотел больше времени проводить с семьей

Кевин Макэлинэн (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор», — написал Трамп.

Трамп похвалил Макэлинэна за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.

Президент США пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства. Трамп добавил, что на эту должность есть много «замечательных кандидатов».