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Белый дом насчитал 289 «побед» за два года работы администрации Трампа
Политика, 21:14
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Белый дом насчитал 289 «побед» за два года работы администрации Трампа
В Белом доме подсчитали все успешные действия Дональда Трампа за время его работы в качестве главы американской администрации. Часть из побед была одержана и в противостоянии с Россией
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Список достижений Трампа в Белом доме подготовили для того, чтобы вдохновить избирателей перед грядущими выборами в конгресс и подготовить базу для кампании по переизбранию нынешнего президента, сообщает Washington Examiner. Все победы там разделили на 173 крупных и 116 небольших.

Например, значительной победой Трампа названо создание 4 млн новых рабочих мест, а небольшим достижением — рост на 83% числа арестов членов международной банды MS-13, состоящей в основном из уроженцев Латинской Америки и действующей на всей территории страны.

Есть и необычные достижения. Например, тот факт, что Трамп был председателем на обсуждении проблемы наркотиков с лидерами других стран на Генассамблее ООН, также вписан в список его побед. То же самое касается выдвижения Бретта Кавано в Верховный суд.

Что касается внешней политики, то крупнейшими победами названы перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, отказ от ядерной сделки с Ираном, переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, победа над ИГ (запрещенной в России организацией) и освобождение сирийской Ракки.

Россия также упомянута в списке. Как выяснилось, Трамп успешно противостоял попыткам Москвы вмешаться в выборы. К достижениям также причислены закрытие российского консульства в Сиэтле, запрет госслужащим использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского», расширение санкций, высылка дипломатов, а также помощь в развитии обороноспособности Украины.

Материал о 289 достижениях прокомментировал в своем Twitter сам Дональд Трамп. «Обещания дал, обещания выполнил», — написал он.

Как рассказал глава организации «Американцы за налоговую реформу» Гровер Норквист, составленный список показывает, что за два года Трампу удалось снизить налоги, улучшить качество вооруженных сил, повысить качество судов. При этом он отметил, что достижения нынешнего президента превосходят успехи Рональда Рейгана, который считается одним из самых успешных руководителей страны в XX веке. Объясняется это в том числе тем, что Трампу сложней проводить свои реформы в конгрессе.

Помимо этого достижения президента плохо освещаются в средствах массовой информации, что, по мнению Белого дома, не должно помешать избирателям прийти на участки для голосования и продемонстрировать свое отношение к последним достижениям, пишет Washington Examiner.

При этом сторонники президента признают, что были у Трампа и неудачи. К ним относят, например, неудачную попытку заменить реформу здравоохранения Барака Обамы и построить стену на границе с Мексикой.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп
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