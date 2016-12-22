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Посол Киргизии в Южной Корее попросил политубежища после увольнения
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Посол Киргизии в Южной Корее попросил политубежища после увольнения
Политика, 15:59
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Посол Киргизии в Южной Корее попросил политубежища после увольнения
Киргизского посла Кылычбека Султана отправили в отставку после обвинений со стороны Совбеза республики в нарушении правил поведения госслужащих. После этого он объявил, что не вернется в Киргизию, и попросил политического убежища
Кылычбек Султан (Фото: пресс-служба ЖК КР)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об снятии с должности посла в Южной Корее Кылычбека Султана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Сам Султан в разговоре с изданием 24.kg объявил о том, что больше не вернется в Киргизию, поскольку запросил политическое убежище в одной из западных стран. К властям какой именно страны обратился дипломат, неизвестно.

«Я не вернусь в Кыргызстан», — заявил он, добавив, что «полностью разочарован в нынешней власти» страны. «У меня нет больше ни капли доверия ни к власти, ни к президенту, и я не признаю такую власть в Кыргызстане. Если после моего неоднократного обращения к главе государства, руководителю аппарата президента Совбез, не побеседовав со мной, принимает решение, оклеветавшее меня, то я не могу искать справедливость в лице нынешней власти», — сообщил дипломат.

Это произошло после того, как в конце сентября посол рассказал журналистам о нарушениях, которые совершали сотрудники посольства Киргизии в Малайзии в 2015–2016 годах (в эти годы Султан возглавлял там дипмиссию страны). В ответ на это МИД Киргизии заявил о том, что располагает сведениями о нарушении послом норм дипломатического поведения. Совбез республики в ходе расследования выявил утечки служебных документов и нарушения в кадровой политике МИДа.

Также в пятницу в отставку ушел глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, его отставки требовал Султан.

РБК направил запрос в департамент информации МИД Киргизии.

По словам киргизского политолога Дениса Бердакова, разоблачения посла и отставка министра объясняется тем, что сейчас в Киргизии идет смена управленческих элит, команда прежнего президента Алмазбека Атамбаева уступает место команде нового президента Жээнбекова.

Как рассказал РБК Бердаков, ушедший в отставку министр мог считаться человеком Атамбаева, именно при нем он был назначен и проработал большую часть времени, с новым президентом у него сложились рабочие отношения, однако в условиях смены команд началась информационная кампания, приведшая к его отставке. Ушедший в отставку посол — известный в Киргизии человек, он не кадровый дипломат, являлся владельцем одной из самых тиражных газет («Супер-Инфо») и популярного в стране сайта — Super.kg, подчеркнул Бердаков.

Авторы: Анна Трунина, Полина Химшиашвили.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Киргизия , Южная Корея , политическое убежище
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