МИД сообщил о нападении на российское торгпредство в Лондоне

МИД сообщил о нападении на российское торгпредство в Лондоне

По словам Марии Захаровой, неизвестный повредил недвижимость и автопарк представительства. Лондонская полиция не верит в перспективы расследования, отмечает она

Неизвестный на днях проник на территорию торгпредства России в Лондоне. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в результате «злонамеренного проникновения» пострадали недвижимость и автопарк представительства.

Захарова рассказала, что российское посольство связалось с британской стороной и предоставило записи с камер видеонаблюдения. В лондонской полиции, однако, заявили, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто, рассказала дипломат. «Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный», — добавила она.

Когда именно произошло нападение, представитель МИДа не уточнила.

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