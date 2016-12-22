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Россотрудничество разработает программу работы в соцсетях в США
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Россотрудничество разработает программу работы в соцсетях в США
Политика, 07:04
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Россотрудничество разработает программу работы в соцсетях в США
В Россотрудничестве намерены разработать программу активизации работы в социальных сетях в США и других странах, рассказала РБК руководитель агентства Элеонора Митрофанова. Цель работы — увеличить аудиторию агентства
Элеонора Митрофанова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отношение политиков США или Великобритании к Москве сложно переломить, однако среди обычных граждан этих стран многие с симпатией относятся к России, в этой ситуации важно, чтобы они знали о работе Россотрудничества (агентства по гуманитарным связям), в том числе через работу агентства в социальных сетях, сказала в интервью РБК руководитель агентства Элеонора Митрофанова. «Мы сейчас как раз пытаемся понять, как нам увеличить охват в социальных сетях. Ведь кто-то подписался, кто-то нет. Возможно, нам нужно привлекать блогеров, популярных людей, которые бы писали замечательные вещи о России современным языком. Мы сейчас работаем, будем с профессионалами разрабатывать всю эту программу», — объяснила Митрофанова, возглавившая агентство в декабре 2017 года.

Глава Россотрудничества — РБК: «Мы на латинице писать не будем»
Политика

Согласно опубликованному в конце августа опросу агентства Gallup, 58% американцев говорят о важности предпринимать попытки по улучшению отношений с Россией, в то время как 36% являются сторонниками более жестких дипломатических или экономических мер, направленных против России. В 1994 году среди американцев сторонников улучшения отношений было больше — 76%, а сторонников санкционного подхода — 20%, сообщает агентство.

По словам Митрофановой, российские центры науки и культуры (РЦНК, работают под эгидой Россотрудничества) в Великобритании и США не прекращали работать в этих странах ни при каких «политических колебаниях». Она также отметила, что Лондон не стал высылать сотрудников Россотрудничества, когда принял решение о высылке российских дипломатов в марте этого года из-за так называемого дела Скрипалей. Однако из солидарности с Великобританией на высылку пошли украинские власти, что затронуло работу агентства на Украине. В числе 13 высланных с Украины в марте российских дипломатов была сотрудница Россотрудничества, работавшая в консульстве России в Одессе.

Россотрудничество было создано в сентябре 2008 года и отвечает за связи с Содружеством независимых государств (СНГ), соотечественниками, проживающими за рубежом, международное гуманитарное сотрудничество. Ведомство работает в 81 стране мира: в 62 странах работают 74 РНЦК, 24 представителя агентства трудятся в составе посольств в 22 странах.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Россотрудничество , Вашингтон , работа , соцсети
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