Посольство России потребовало извинений от журнала за оскорбление Путина

Возмущение дипломатов вызвал материал в журнале Focus, в котором обыгрывается то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. Российская сторона ожидает извинения за «оскорбления» со стороны издания, заявили в посольстве

Владимир Путин (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Российские дипломаты назвали «безвкусным и глупым» материал немецкого журнала Focus, в котором президент Владимир Путин назван собакой, и обратились к официальному представителю правительства ФРГ Штеффану Зайберту. Свое возмущение материалом сотрудники дипмиссии выразили в Twitter.

«Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит, Зайберт?» — говорится в публикации в соцсети.

К сообщению прикреплена фотография части материала издания. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — говорится в статье.

В разговоре с РБК руководитель пресс-службы посольства России в ФРГ Денис Микерин заявил, что надеется уже в ближайшее время увидеть реакцию Focus. «Хотелось бы услышать оперативно ответ. Скажем так, насколько совести им хватит», — заявил Микерин. По его словам, он не обращался напрямую в редакцию Focus по поводу статьи, хотя ранее у посольства уже были контакты с журналом.

«Сегодня активно задействованы соцсети, так что это можно считать прямым обращением. Одно дело, когда есть некие оценки в отношении политических лидеров, но мы не готовы терпеть оскорбления, высказанные в статье. Надеемся, что редакция проявит здравый смысл и политическую волю, а значит, выскажет свою позицию. Но иную позицию, кроме извинений за оскорбления, трудно представить», — отметил Микерин.

РБК направил официальный запрос в журнал Focus Online.

Материал, вызвавший возмущение дипломатов, был опубликован в №37 за 2017 год. На обложке анонсируется материал «50 доводов против Меркель». На фотографии, опубликованной российскими дипломатами, перед предложением про собаку стоит число 34.

В 2007 году Меркель встречалась с Путиным в Сочи, и во время протокольной съемки двух лидеров в комнату забежала лабрадор Кони, а канцлер Германии боится собак. Владимир Путин в январе 2016 года рассказывал, что не знал об этом и не хотел пугать канцлера. Он добавил, что извинился перед Меркель за произошедшее.