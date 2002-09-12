На ракетный удар США иракцы ответят камнями

В случае нападения Соединенных Штатов на Ирак жители страны будут защищаться с помощью всех доступных средств, в том числе кухонных ножей, палок и камней. Такое заявление в беседе с журналистами сделал сегодня министр иностранных дел Ирака Наджи Сабри, передает АВС News.

Выступая в преддверии сегодняшней речи президента США Джорджа Буша перед Советом Безопасности ООН, в которой глава американского государства намерен призвать мировые державы поддержать операцию в Ираке, Н.Сабри подчеркнул, что Багдад по-прежнему надеется, что вооруженного противостояния удастся избежать. "Однако, если США все-таки нападут, мы используем все подручные средства, чтобы отбить их атаку, и не позволим им завоевать нашу страну", - заявил глава иракского МИДа.

Как уже было сказано выше, президент США Джордж Буш обратится сегодня к Совету Безопасности ООН с призывом поддержать позицию США по иракскому вопросу. Для этого он представит, по крайней мере, 10 пунктов резолюции ООН о необходимости присутствия в Ираке международных военных инспекторов, которые отказался исполнить Саддам Хусейн, и, возможно, предложит установить крайний срок для их выполнения. В случае же, если иракский лидер будет по-прежнему упорствовать, никаких причин для ООН противиться военной операции в этой стране уже быть не должно.

Таким образом, главной целью Дж.Буша в ходе его сегодняшнего выступления будет как можно более аргументированно изложить свою позицию, чтобы заручиться поддержкой стран, еще не определивших свое окончательное мнение по иракскому вопросу, подчеркивает агентство. В преддверии речи американского президента, перед членами Совбеза ООН выступит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан, который еще раз призовет Ирак допустить на свою территорию военных инспекторов.