Какова обстановка в граничащих с Украиной районах. Карта
Курские и белгородские власти проводят эвакуацию в приграничных районах. В некоторые населенные пункты с июля ограничен въезд. Минобороны пытается выдавить противника к границе с Украиной. Подробности — в инфографике РБК
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