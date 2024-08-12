 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вице-президент Ирана подал в отставку спустя десять дней работы

Вице-президент Ирана подал в отставку спустя десять дней работы
Джавад Зариф заявил, что при формировании правительства он не смог привлечь внимание комитетов к теме участия женщин, молодежи и этнических меньшинств. Политик активно участвовал в разработке иранской ядерной сделки 2015 года
Джавад Зариф
Джавад Зариф (Фото: Lennart Preiss / Getty Images)

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф, который занял этот пост после победы на президентских выборах Масуда Пезешкиана, подал в отставку, проработав на этой позиции десять дней. Об этом он сообщил в соцсети X 11 августа.

Зариф возглавлял консультационный совет, который должен был отобрать кандидатов в правительство. Претендентов на министерские посты Пезешкиан представил в парламенте 11 августа. Зариф заявил, что благодарен коллегам, которые «в течение четырех недель работали день и ночь и рассмотрели более тысячи кандидатов». Однако сам политик результатом своей работы во главе совета не доволен. По его словам, он не смог привлечь внимание специальных комитетов к теме «участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал».

По этой причине, сообщил Зариф, он вернется к работе в вузе — с 2007 года он преподает в Школе международных отношений Тегеранского университета.

В иранской политике Зариф считается представителем крыла реформаторов — он, в частности, выступает за диалог с США, за что его критикуют консерваторы. С 2013 по 2021 год возглавлял иранский МИД — на этом посту его сменил Хосейн Амир Абдоллахиян, который в мае 2024 года вместе с президентом Эбрахимом Раиси погиб в вертолетной авиакатастрофе. До этого в течение пяти лет был постоянным представителем Ирана при ООН. Зариф активно участвовал в разработке иранской ядерной сделки 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД).

12 августа Джавад Зариф уточнил, что его решение не означает разочарования в президенте Пезешкиане, — «скорее, это означает сомнение в моей полезности как заместителя по стратегическим вопросам». В том же сообщении он ответил на критику в свой адрес — в частности, подчеркнул, что, несмотря на то что его дети родились в США, вся его семья живет в Иране; сам же он находится под американскими и канадскими санкциями. Он отметил, что ни один госорган не выступил против его назначения на пост заместителя, а президент настаивал на том, чтобы Зариф продолжил работу. В заключение он призвал всех патриотичных и ориентированных на развитие иранцев оказать поддержку президенту.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Иран Джавад Зариф Мохаммад Джавад Зариф
Материалы по теме
Стало известно, кто будет новым президентом Ирана
Политика
Axios узнал, что Израиль ждет атаки Ирана до дня переговоров с ХАМАС
Политика
Президент Ирана предложил сменить главу Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
МВД сообщило об усиленной работе полиции в Курской областиПолитика, 11:22
Встают рано, работают по 12 часов: каких топ-менеджеров ищут компанииPro, 11:22
Гладков сообщил о результатах инспекции приграничных селПолитика, 11:21
Путин заявил о готовности развивать систему равной неделимой безопасностиПолитика, 11:18
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:10
Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской областиПолитика, 11:00
Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнесаНациональные проекты, 10:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд взыскал ₽600 тыс. за удаление ребенку коренных зубов вместо молочныхОбщество, 10:56
Такие немодные: вещи, которые могут испортить вид квартиры в 2024 годуНедвижимость, 10:45
Вице-президент Ирана подал в отставку спустя десять дней работыПолитика, 10:43
«Градусник обвала»: о чем могут говорить колебания фьючерсов на медьPro, 10:42
ФАС завела дело против ОТЭКО из-за тарифов на перевалку угляЭкономика, 10:29
Цена нефти Brent поднялась выше $80 за баррельИнвестиции, 10:26
Вице-премьер Сербии предупредил о грозящей Вучичу опасностиПолитика, 10:24