Вице-президент Ирана подал в отставку спустя десять дней работы

Джавад Зариф заявил, что при формировании правительства он не смог привлечь внимание комитетов к теме участия женщин, молодежи и этнических меньшинств. Политик активно участвовал в разработке иранской ядерной сделки 2015 года

Джавад Зариф (Фото: Lennart Preiss / Getty Images)

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф, который занял этот пост после победы на президентских выборах Масуда Пезешкиана, подал в отставку, проработав на этой позиции десять дней. Об этом он сообщил в соцсети X 11 августа.

Зариф возглавлял консультационный совет, который должен был отобрать кандидатов в правительство. Претендентов на министерские посты Пезешкиан представил в парламенте 11 августа. Зариф заявил, что благодарен коллегам, которые «в течение четырех недель работали день и ночь и рассмотрели более тысячи кандидатов». Однако сам политик результатом своей работы во главе совета не доволен. По его словам, он не смог привлечь внимание специальных комитетов к теме «участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал».

По этой причине, сообщил Зариф, он вернется к работе в вузе — с 2007 года он преподает в Школе международных отношений Тегеранского университета.

В иранской политике Зариф считается представителем крыла реформаторов — он, в частности, выступает за диалог с США, за что его критикуют консерваторы. С 2013 по 2021 год возглавлял иранский МИД — на этом посту его сменил Хосейн Амир Абдоллахиян, который в мае 2024 года вместе с президентом Эбрахимом Раиси погиб в вертолетной авиакатастрофе. До этого в течение пяти лет был постоянным представителем Ирана при ООН. Зариф активно участвовал в разработке иранской ядерной сделки 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД).

12 августа Джавад Зариф уточнил, что его решение не означает разочарования в президенте Пезешкиане, — «скорее, это означает сомнение в моей полезности как заместителя по стратегическим вопросам». В том же сообщении он ответил на критику в свой адрес — в частности, подчеркнул, что, несмотря на то что его дети родились в США, вся его семья живет в Иране; сам же он находится под американскими и канадскими санкциями. Он отметил, что ни один госорган не выступил против его назначения на пост заместителя, а президент настаивал на том, чтобы Зариф продолжил работу. В заключение он призвал всех патриотичных и ориентированных на развитие иранцев оказать поддержку президенту.