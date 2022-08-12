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Минобороны России сообщило об уничтожении ракет HIMARS и станции РЛС

Минобороны России: бригада ВСУ потеряла более 2 тыс. военных близ Соледара
Вооруженные силы России нанесли удар по местам расположения 56-й мотопехотной бригады, 8-й механизированной бригады ВСУ и американской РЛС. В первом случае погибли 70% военнослужащих, утверждают в Минобороны *
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Система залпового огня HIMARS (Фото: Вооруженные Силы Украины / ZUMA / ТАСС)

Российские силы сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS близ Новой Каховки, а также четыре реактивных снаряда из РСЗО «Ольха» близ Чернобаевки в Херсонской области Украины, сообщило Минобороны России.

Воздушно-космические силы России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64, произведенную и поставленную на Украину США, добавили в министерстве. Это произошло на территории Донецкой области, ее административные границы в ДНР установили в качестве государственных.

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек», — утверждают в министерстве.

По данным российского Минобороны, удары у Опытного и Невельского в ДНР стали причиной потерь 70% личного состава дислоцированной в ДНР 56-й мотопехотной бригады ВСУ от списочной численности. Кроме того, в результате удара по 28-й механизированной бригады ВСУ погибли до ста человек, девять единиц военной техники были уничтожены, сообщают в ведомстве. «Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — сказано в сообщении.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации спасение жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также демилитаризацией и «денацификацией» соседнего государства.

Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

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Минобороны России за этот период отчиталось об уничтожении на Украине более 4,2 танков и иных бронемашин, 146 вертолетов, 267 самолетов, 1,7 тыс. беспилотников, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 797 РСЗО и 365 зенитных ракетных комплексов.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны РСЗО «HIMARS» РЛС Украина
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