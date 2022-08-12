Минобороны России сообщило об уничтожении ракет HIMARS и станции РЛС
Российские силы сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS близ Новой Каховки, а также четыре реактивных снаряда из РСЗО «Ольха» близ Чернобаевки в Херсонской области Украины, сообщило Минобороны России.
Воздушно-космические силы России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64, произведенную и поставленную на Украину США, добавили в министерстве. Это произошло на территории Донецкой области, ее административные границы в ДНР установили в качестве государственных.
«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек», — утверждают в министерстве.
По данным российского Минобороны, удары у Опытного и Невельского в ДНР стали причиной потерь 70% личного состава дислоцированной в ДНР 56-й мотопехотной бригады ВСУ от списочной численности. Кроме того, в результате удара по 28-й механизированной бригады ВСУ погибли до ста человек, девять единиц военной техники были уничтожены, сообщают в ведомстве. «Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — сказано в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации спасение жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также демилитаризацией и «денацификацией» соседнего государства.
Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
Минобороны России за этот период отчиталось об уничтожении на Украине более 4,2 танков и иных бронемашин, 146 вертолетов, 267 самолетов, 1,7 тыс. беспилотников, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 797 РСЗО и 365 зенитных ракетных комплексов.
Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.