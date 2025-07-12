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Reuters рассказал о загадочном криптоинвесторе Трампа со $100 млн

«Загадочный» фонд из ОАЭ инвестировал $100 млн в токены WLFI криптопроекта World Liberty Financial семьи Трампов. Это стало крупнейшей инвестицией в бизнес, сообщает Reuters
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee/Getty Images)

Крупнейшим инвестором криптопроекта президента США Дональда Трампа World Liberty Financial стал фонд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Aqua1 Foundation, пишет Reuters.

Фонд инвестировал $100 млн в токены WLFI. Это крупнейшая публичная инвестиция в проект, говорится в материале. До этого лидировал криптомиллиардер Джастин Сан с $75 млн.

При этом о самом фонде и его основателе Дэйве Ли практически нет открытой информации, обзор корпоративных реестров, цифровой профиль Aqua 1 почти ничего не говорят об источнике капитала, отмечает агентство

World Liberty Financial — криптоплатформа, созданная осенью 2024 года при поддержке семьи Трампов. В документах на сайте проекта Дональд Трамп указан как «главный защитник криптовалют». Его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший являются «амбассадорами web3», а Бэррон носит титул «DeFi-визионера». Также указано, что ни один из членов семьи Трампа, других аффилированных лиц и организаций не является должностным лицом, директором, основателем, сотрудником или оператором World Liberty Financial.

Бизнес-модель проекта подразумевает, что на платформе пользователи смогут брать и давать в долг криптоактивы, создавать пулы ликвидности и совершать сделки со стейблкоинами. В качестве токена управления она использует WLFI, ограниченная продажа которого началась в октябре.

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По информации Reuters, всего Трампы заработали около $500 млн на World Liberty с момента запуска криптоплатформы.

10 июля Джастин Сан и его блокчейн-проект Tron заявили, что купят мемкоин Official Trump (TRUMP), выпущенный командой Трампа, на $100 млн. Команда криптомиллиардера намерена продвигать токен во всем мире, в первую очередь в Азии и Африке.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп ОАЭ инвестирование криптовалюта
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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