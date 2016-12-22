СМИ узнали об операции турецкой разведки на Украине и в Азербайджане

Подразделение турецкой разведки доставило в Стамбул задержанных на Украине и в Азербайджане сторонников движения FETO. Агентство Anadolu, сообщившее об операции, не уточнило, координировались ли действия MIT с властями этих стран

Фото: aa.com.tr

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) доставила в Турцию двух задержанных сторонников оппозиционного лидера Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство Anadolu. Они были вывезены из Украины и Азербайджана.

Согласно данным агентства, имена задержанных — Иса Оздемир и Салих Зеки Игит, им были предъявлены обвинения в причастности к террористической деятельности. Оздемир в 1997 году окончил Бакинский государственный университет и считался ответственным за финансы структуры FETO (организации Гюлена) в Азербайджане. Также он являлся основателем строительной компании Avro 2000. Задержанный на Украине Салих Зеки Игит от имени FETO до 2016 года занимался сбором средств в турецкой провинции Мерсин. Полученные деньги он отправлял в США, где проживает Фетхуллах Гюлен. В 2016 году после попытки госпереворота в Турции он бежал на Украину, полагают в Турции.

Агентство не уточняет, была ли операция по задержанию подозреваемых проведена турецкой разведкой при взаимодействии с правоохранительными органами Украины и Азербайджана.

Фото: aa.com.tr

Проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, и связанную с ним организацию FETO власти Турции считают основными ответственными за попытку госпереворота, произошедшего в июле 2016 года. Тогда в результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 249 человек, более 2 тыс. получили ранения. После попытки госпереворота власти Турции начали масштабные чистки в рядах военных. Несколько десятков тысяч человек было отстранено от должности или приговорено к различным срокам заключения. В конце мая за причастность к попытке госпереворота в Турции к пожизненному заключению было приговорено более 100 человек.

Фетхуллах Гюлен в 2013 году был включен в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и в список 500 самых влиятельных людей мира журнала Foreign Policy. Гюлен занимается правозащитной и проповеднической деятельностью и является политическим оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. С конца 1990-х годов Гюлен проживает в США. Власти Турции, обвиняющие его в террористической деятельности, лишили Гюлена гражданства страны. Сам Гюлен все обвинения в свой адрес отрицает.