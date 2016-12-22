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Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы
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Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы
Политика, 16:43
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Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы
По выделенным полосам в городе смогут ездить коммунальные машины и двухэтажные автобусы, следует из проекта постановления мэрии
Фото: Алексей Смышляев / РИА Новости

​​Власти Москвы планируют в конце декабря пустить на выделенные полосы двухэтажные экскурсионные автобусы и машины, которые используются в коммунальном хозяйстве. Это следует из проекта постановления мэрии, который проходит антикоррупционную экспертизу.

В декабре 2017 года были приняты поправки в закон «О безопасности дорожного движения», который позволил городам федерального значения самим определять, кто может ездить по выделенным полосам. Сейчас по «выделенкам» может передвигаться общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, маршрутные и легковые такси (при этом легковушки должны иметь специальные шашечки, световой сигнал на крыше и таксометр).

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут сами формировать перечень транспортных средств массой более 5 т, которые используются для перевозки пассажиров, имеют более восьми пассажирских мест и которым разрешено движение по полосам для маршрутного транспорта.

Новый проект постановления мэрии Москвы предлагает включить в этот перечень три вида транспортных средств. Во-первых, транспортные средства «с двухэтажным типом кузова», сдвижной крышей и демонтируемыми стеклопакетами на втором этаже. Во-вторых, транспортные средства для перевозки маломобильных пассажиров «по индивидуальным и коллективным заявкам». В-третьих, «транспортные средства, используемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и подведомственными ему учреждениями в жилищно-коммунальном хозяйстве», говорится в документе.

Под эти определения подходят двухэтажные туристические автобусы, микроавтобусы для перевозки колясочников и других маломобильных групп и автобусы на балансе департамента ЖКХ, говорит председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров. По его словам, «таких транспортных средств в Москве немного, они не окажут особого влияния на движение по выделенным полосам». Гораздо актуальнее было бы пустить на «выделенки» мопеды и мотоциклы, считает Дозоров.

Постановление официально позволит ездить по выделенным полосам не только автобусам, но и коммунальной технике, несмотря на то что она не перевозит пассажиров, полагает глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. «Сегодня машины, которые моют дороги, убирают снег и так далее, ездят по выделенным полосам с включенными спецсигналами», — говорит Шумский. Если включить коммунальную технику в специальную базу, это позволит упростить контроль за ее передвижением по выделенным полосам, считает эксперт.

Все транспортные средства, которые могут двигаться по выделенным полосам, будут включены в специальный реестр, его ведение поручат Центру организации дорожного движения (ЦОДД).

РБК направил запрос в пресс-службу департамента транспорта Москвы. После выхода публикации представители департамента ответили, что, получив право допуска транспорта на выделенные полосы, власти Москвы смогут организовать «комфортные и быстрые перевозки по городу ветеранов, пенсионеров и маломобильных пассажиров и проч.». «В наших планах — решить вопрос допуска на выделенные полосы автобусов для социальных перевозок маломобильных пассажиров ГУП «Мосгортранс», — сообщили в пресс-службе. Сможет ли коммунальная техника ездить по выделенным полосам, в департаменте уточнить не смогли.

Федеральный закон вступает в силу с 2019 года, к тому времени правительство Москвы определит перечень транспортных средств для допуска на выделенные полосы, подчеркнули в департаменте. «Законопроект позитивно отразится на безопасности перевозок в Москве, мы ожидаем сокращение аварийности. По статистике, на выделенных полосах автобусы на 15–20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке», — добавили в пресс-службе.

В Москве 46 выделенных полос на дорогах, их общая протяженность — 287,5 км.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Департамент транспорта Москвы , выделенные полосы , автобусы
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