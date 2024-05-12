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Политика ,  
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Эксперты назвали правительству способ обнаружения «теневых майнеров»

«Известия»: в России ужесточат контроль за теневыми майнерами через счетчики
В Экспертном совете при правительстве предложили выявлять превышение показателей электроэнергии дистанционно через счетчики, сравнивая заявленный расход с фактическим, пишут «Известия»

Экспертный совет при правительстве предложил с помощью удаленного доступа сравнивать по счетчикам заявленное и фактическое использование мощности, чтобы ужесточить контроль за майнингом. Эксперты отправят свои рекомендации правительству, пишут «Известия».

Теневые майнеры — люди, которые без регистрации своего бизнеса устанавливают в помещениях и гаражах оборудование для добычи криптовалюты, потребляющее большой объем электроэнергии.

С таких жильцов, которые превышают указанные в квитанции значения, будут взимать штраф в размере превышенного объема энергии, но рассчитают его по повышенному тарифу, как для промышленных предприятий. Сейчас для теневых майнеров, которые потребляют чрезмерную электроэнергию, счета увеличиваются по тарифам для домохозяйств. Стоимость электричества в среднем для населения ниже на 1,5 руб. за 1 кВт•ч в зависимости от региона, уточнил источник издания в отрасли. Потенциальные штрафы для майнеров могут достигать от сотен тысяч до миллионов рублей, добавил он.

«Сегодня поставщики электроэнергии могут доказывать подобные нарушения через суд, затрачивая время и средства компаний. Однако, если единый принцип штрафования будет разработан на федеральном уровне, это существенно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями», — указал член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС России Дмитрий Тортев.

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Эксперты возлагают на теневых майнеров ответственность за перегрузки энергосистемы и перебои в поставках потребителям. В документе уточняется, что в связи со значительным ростом потребления электричества, в том числе из-за майнинга, возник дефицит электроэнергии в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири—Иркутско-Черемховском районе Иркутской области, южной части Бурятии и отдельных районах Забайкальского края.

В апреле замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесут новую версию законопроекта о легализации майнинга криптовалют в России. Согласно документу, заниматься майнингом разрешат только тем российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут внесены в соответствующий реестр. Граждан не будут включать в реестр, они смогут добывать криптовалюту, но не превышая установленных правительством лимитов энергопотребления. Майнеров обяжут предоставлять в Росфинмониторинг информацию о добытой криптовалюте и данные об адресах-идентификаторах (вероятно, речь идет об адресах криптокошельков). Правительство, как предполагается, будет наделено правом вводить ограничения на майнинг в отдельных регионах.

Против первой версии законопроекта выступило Минэнерго. Ведомство разработало проект постановления, согласно которому в энергодефицитных регионах подключение майнеров к сетям может быть ограничено. Услуги для них могут быть дороже в пять — десять раз. Там подчеркнули, что резкий рост энергопотребления может привести к негативным последствиям для других потребителей, включая промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры.

По различным оценкам, уже сейчас Россия опережает США по темпам роста сферы майнинга, по итогам 2023 года страна занимает второе место после США по объему выделенной для промышленного майнинга мощности. В 2023 году мощность объектов промышленного майнинга в России составила ориентировочно 1,5–1,7 ГВт. Однако из-за отсутствия определения майнинга и кода классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) бизнес не имеет возможности полностью легально добывать цифровые валюты.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
майнинг счетчики экспертный совет криптовалюта
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