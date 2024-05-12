Эксперты назвали правительству способ обнаружения «теневых майнеров»

В Экспертном совете при правительстве предложили выявлять превышение показателей электроэнергии дистанционно через счетчики, сравнивая заявленный расход с фактическим, пишут «Известия»

Экспертный совет при правительстве предложил с помощью удаленного доступа сравнивать по счетчикам заявленное и фактическое использование мощности, чтобы ужесточить контроль за майнингом. Эксперты отправят свои рекомендации правительству, пишут «Известия».

Теневые майнеры — люди, которые без регистрации своего бизнеса устанавливают в помещениях и гаражах оборудование для добычи криптовалюты, потребляющее большой объем электроэнергии.

С таких жильцов, которые превышают указанные в квитанции значения, будут взимать штраф в размере превышенного объема энергии, но рассчитают его по повышенному тарифу, как для промышленных предприятий. Сейчас для теневых майнеров, которые потребляют чрезмерную электроэнергию, счета увеличиваются по тарифам для домохозяйств. Стоимость электричества в среднем для населения ниже на 1,5 руб. за 1 кВт•ч в зависимости от региона, уточнил источник издания в отрасли. Потенциальные штрафы для майнеров могут достигать от сотен тысяч до миллионов рублей, добавил он.

«Сегодня поставщики электроэнергии могут доказывать подобные нарушения через суд, затрачивая время и средства компаний. Однако, если единый принцип штрафования будет разработан на федеральном уровне, это существенно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями», — указал член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС России Дмитрий Тортев.

Эксперты возлагают на теневых майнеров ответственность за перегрузки энергосистемы и перебои в поставках потребителям. В документе уточняется, что в связи со значительным ростом потребления электричества, в том числе из-за майнинга, возник дефицит электроэнергии в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири—Иркутско-Черемховском районе Иркутской области, южной части Бурятии и отдельных районах Забайкальского края.

В апреле замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесут новую версию законопроекта о легализации майнинга криптовалют в России. Согласно документу, заниматься майнингом разрешат только тем российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут внесены в соответствующий реестр. Граждан не будут включать в реестр, они смогут добывать криптовалюту, но не превышая установленных правительством лимитов энергопотребления. Майнеров обяжут предоставлять в Росфинмониторинг информацию о добытой криптовалюте и данные об адресах-идентификаторах (вероятно, речь идет об адресах криптокошельков). Правительство, как предполагается, будет наделено правом вводить ограничения на майнинг в отдельных регионах.

Против первой версии законопроекта выступило Минэнерго. Ведомство разработало проект постановления, согласно которому в энергодефицитных регионах подключение майнеров к сетям может быть ограничено. Услуги для них могут быть дороже в пять — десять раз. Там подчеркнули, что резкий рост энергопотребления может привести к негативным последствиям для других потребителей, включая промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры.