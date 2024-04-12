Временный поверенный в делах Италии Сферра Карини прибыла в российский МИД

Временный поверенный в делах Италии прибыла в российский МИД

Сферра Карини (Фото: Indian School of Business / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Временный поверенный в делах Италии в Москве Пьетро Сферра Карини прибыла в российский МИД, передал ТАСС. Причина неизвестна. Дипломатический источник агентства сообщил агентству ранее, что проходит процесс одобрения кандидатуры нового посла — действующий, Джорджо Стараче, вскоре завершит свою работу.

Ранее сегодня в МИД была вызвана посол Словении Дарья Бавдаж-Курет. Ей объявили о решении объявить персоной нон грата словенского дипломата. Это стало ответом Москвы на аналогичное решение Словении в отношении сотрудника российской миссии.

Любляна объяснила высылку «усилением российской пропагандистской деятельности».