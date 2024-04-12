Россия решила выслать дипломата Словении
МИД России вызвал словенского посла Дарью Бавдаж-Курет в связи с высылкой сотрудника российского посольства, сообщили в министерстве. Ей выразили протест в связи с решением Люляны выслать российского дипломата. В Москве назвали это решение откровенно недружественным и безосновательным.
«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», — заявили в МИДе.
Москва в связи с этим объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.
О высылке российского дипломата власти Словении сообщили три недели назад, 21 марта. Он был объявлен персоной нон грата и получил предписание покинуть страну до 28 марта. МИД России тогда пообещал ответить. По данным Siol, речь идет о Сергее Лемешеве — помощнике военного атташе.
Правительство Словении объяснило, что высылку сочли необходимой из-за «значительного усиления российской пропагандистской деятельности» против национальных интересов Словении. Власти заподозрили, что дипломат причастен к акции по критике словенского правительства, в рамках которой несколько сотен студентов из России высказались в поддержку действий Москвы на Украине. «Речь шла о действиях во всех сферах общественной жизни, влиянии на социальные сети», — сказал госсекретарь по международным делам и национальной и международной безопасности Войко Волк.
Как рассказали источники STA, акцию планировалось связать с празднованием 20-летия вступления Словении в НАТО. Республика присоединилась к альянсу 29 марта 2004 года.