Россия решила выслать дипломата Словении

Словения в марте объявила российского дипломата персоной нон грата. МИД России вызвал посла и объявил об ответных мерах. По данным Siol, речь о военном атташе. Его заподозрили в «антисловенской пропаганде»

Дарья Бавдаж-Курет (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

МИД России вызвал словенского посла Дарью Бавдаж-Курет в связи с высылкой сотрудника российского посольства, сообщили в министерстве. Ей выразили протест в связи с решением Люляны выслать российского дипломата. В Москве назвали это решение откровенно недружественным и безосновательным.

«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», — заявили в МИДе.

Москва в связи с этим объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.

О высылке российского дипломата власти Словении сообщили три недели назад, 21 марта. Он был объявлен персоной нон грата и получил предписание покинуть страну до 28 марта. МИД России тогда пообещал ответить. По данным Siol, речь идет о Сергее Лемешеве — помощнике военного атташе.

Правительство Словении объяснило, что высылку сочли необходимой из-за «значительного усиления российской пропагандистской деятельности» против национальных интересов Словении. Власти заподозрили, что дипломат причастен к акции по критике словенского правительства, в рамках которой несколько сотен студентов из России высказались в поддержку действий Москвы на Украине. «Речь шла о действиях во всех сферах общественной жизни, влиянии на социальные сети», — сказал госсекретарь по международным делам и национальной и международной безопасности Войко Волк.

Как рассказали источники STA, акцию планировалось связать с празднованием 20-летия вступления Словении в НАТО. Республика присоединилась к альянсу 29 марта 2004 года.