Экс-президент Польши заявил об угрозе «вновь пустить кровь» человечеству

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью РБК заявил, что на политику России влияют развал СССР и милитаризация соседних стран. Покончить с войнами не удалось, признал он, и у Владимира Путина «трудная ситуация»

Лех Валенса (Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС)

Экс-президент Польши Лех Валенса в интервью РБК заявил, что на политику Владимира Путина в последние годы, в том числе на его убеждение в том, что Запад повинен в кризисе в отношениях с Москвой, повлияла историческая ситуация.

«У Путина, конечно, сейчас трудная ситуация. Раньше была мощная держава, а потом она развалилась. Россия таким образом перестала была сильной страной — в дальнейшем это стало поводом для большего количества проблем у Путина», — сказал РБК Валенса. К тому же, добавляет Валенса, Россия по-прежнему остается огромной страной с десятками народов. «Если бы в России повторилась такая революционная ситуация как в Польше в 1980-ых годах, то в составе самой России осталось бы не больше 20-40 миллионов граждан. Остальные бы основали новые государства. Путин хотел сохранить имеющиеся единство, при этом он проводит реформы и крепко держит страну, чтобы предотвратить распад», — полагает Валенса. На политику России также оказывает влияние митилитаризация соседей, которой российское руководство вынуждено отвечать, сказал он.

В послании к Федеральному собранию 1 марта президент Путин рассказал о том, что Россию на Западе не слышали и не слышат, что привело к кризису в отношениях.

В разговоре с РБК Валенса также констатировал, что опыт прошлого и современные технологии не привели к созданию новых основ во взаимоотношениях государств, которые бы исключили войны. «Я думал, что буду последним революционером и мы сообща покончим со всеми войнами. Исходя из происходящего, можно сделать вывод, что такое пока не удается. Видимо, человечеству вновь нужно пустить кровь, вновь получить по носу, чтобы прийти к решению жить по-новому», — сказал бывший польский президент.

Комментируя отношения России и Польши, которые не выходят уже несколько лет из кризиса, Валенса призвал их наладить, поскольку это стало бы стимулом для развития экономик обеих стран. «Если один бьет другого, то выигрывает третий, поэтому нужно как можно быстрее сойти с этой дороги. Добившись понимания с соседями, сможем сами зарабатывать, а не давать такую возможность другим», — заявил Валенса. ​

Бывший политик также прокомментировал обнародованные Институтом национальной памяти Польши, занимающийся изучением деятельности органов госбезопасности страны с 1944 по 1990 год, доказательства сотрудничества экс-президента страны со Cлужбой безопасности Польской Народной Республики: «Если кто-то с кем-то и сотрудничал, так это они это со мной, а не я с ними. Я пользовался этим максимально. Слабые люди всегда ищут возможность очернить меня, но им верят единицы. Я смог победить СССР, а они называют меня их агентом».