Пентагон приостановил получение F-35 из-за спора о расходах на ремонт

Минобороны США на время отказалось принимать истребители F-35 от производителя Lockheed Martin. Военное ведомство не может договориться с подрядчиком, кто будет нести финансовую ответственность за их ремонт

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Министерство обороны США приостановило прием заказанных у Lockheed Martin истребителей пятого поколения F-35 из-за спора, кто должен нести расходы на исправление допущенных при их производстве ошибок, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, проблемы с коррозией в месте крепления внешних панелей из углеродного волокна к алюминиевому корпусу самолета, из-за которых и начался спор, не были выявлены во время государственной инспекции, проводимой Пентагон при приемке самолетов.

Так как ни одна из сторон не смогла вовремя обнаружить недостатки, военное ведомство и его подрядчик пытаются переложить ответственность за это друг на друга. В частности, недовольство Пентагона вызывает необходимость разбираться со сложной логистикой по доставке техников Lockheed Martin к месту базирования самолетов по всему миру и оплачивать их перемещения, сообщили источники Reuters. В Министерстве обороны США не смогли оперативно предоставить комментарии по этому вопросу.

В компании Lockheed Martin агентству подтвердили приостановку поставок из-за проблем с контрактом, однако детали раскрыть отказались. По словам представителя компании, несмотря на это, производство самолетов по контракту с Пентагоном продолжается.

«Мы уверены, что сможем выполнить задачу по поставке 91 самолета в 2018 году», — сказал представитель компании, отметив, что, как ожидают в Lockheed Martin, все спорные вопросы вскоре будут урегулированы.

В 2017 году Пентагон приостанавливал прием самолетов такой модели из-за аналогичных проблем с коррозией, пишет Reuters. Тогда это затронуло более 200 самолетов.

После устранения недостатка компания возобновила поставки самолетов Пентагону и выполнила план по ним на тот год. Тогда Минобороны США отмечало, что проблемы, выявленные в процессе эксплуатации F-35, не были опасны для пилотов и не повлияли на полеты.

В 2016 году исправление проблем с изоляцией топливных баков самолетов привело к нарушению графика поставок.

По данным Reuters, на доходы от поставок F-35 приходится примерно четверть от общего дохода Lockheed Martin.