Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Очередной набор в «школу губернаторов» РАНХиГС, который обычно делают весной, отложен, говорят источники РБК, отмечая, что ресурсы сейчас переориентированы на «Время героев» и «Лидеры России. Политика»

Алексей Комиссаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Очередной набор в «школу губернаторов», специальную образовательную программу Высшей школы госуправления РАНХиГС, который обычно проводится весной, отложен, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и один, близкий к руководству программы. По их словам, сейчас в приоритете два других проекта — «Время героев» и «Лидеры России. Политика».

«Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более «школа губернаторов» уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев. Но это не значит, что этот проект закрывается», — поясняет один из собеседников РБК. Другой, близкий к руководству программы, утверждает, что пополнение кадрового резерва все равно нужно и очередная «школа губернаторов» начнет свою работу позже, возможно, осенью.

Как проходили отбор и обучение в «школе губернаторов»

«Школой губернаторов» называют образовательную программу, которая реализуется на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС. В последние годы ее прохождение стало фактически обязательным условием для того, чтобы претендовать на позицию главы региона.

«Школа губернаторов» курируется внутриполитическим блоком администрации президента, ранее писал РБК. Экс-директор «школы», а сейчас ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров пояснял в интервью РБК, что список слушателей программы формируют в администрации президента. Как правило, в него входят люди, уже занимающие должности в госсекторе и имеющие управленческий опыт.

Первый поток обучения в «школе» прошел в 2017 году. Фактически наличие такой программы было частью новой кадровой политики Кремля. В администрации президента мотивировали перспективных управленцев проходить ее и формировали кадровый резерв из участников программы, из него часто и отбирались потенциальные кандидаты в губернаторы. К сегодняшнему дню прохождение обучения стало практически обязательным условием для того, чтобы претендовать на эту позицию.

Подробности обучения в «школе губернаторов», как правило, держались в секрете. В 2017 году РБК писал, что ее участники занимались каньонингом близ Сочи и в ходе него прыгали в воду со скалы. Позже РБК узнал, что обучающиеся также прошли подготовку на военном полигоне в Кубинке. В частности, они ложились под проезжающий БТР. Из комментариев Алексея Комиссарова в разное время следует, что по большей части обучение все же было посвящено вопросам, связанным с управлением. Кроме этого, задача состояла и в том, чтобы объединять прошедших «школу». По словам источников РБК, осведомленных о работе с кадровым резервом, все выпускники «школы» заносились в специальные чаты в мессенджерах, где продолжали коммуникацию как между собой, так и с руководителями «школы».

Кто учился в «школе губернаторов» Данные о программах и выпускниках «школы губернаторов» официально не раскрываются. Известно, что эту образовательную программу окончили многие главы регионов, назначенные в последнее время временно исполняющими обязанности губернаторов. Среди них Юрий Слюсарь, назначенный в прошлом году губернатором Ростовской области, и Александр Дронов, возглавивший в этом году Новгородскую область. Нынешний врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн был слушателем третьего потока «школы губернаторов» в 2019 году (в том же году его назначили главой Еврейской автономной области). Вместе с ним на потоке учились несколько на тот момент действующих глав регионов: Игорь Бабушкин (Астраханская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Денис Паслер (Оренбургская область). Все они сохраняют свои посты до сих пор. Тогда же обучение в «школе губернаторов» проходили и являвшийся в то время замгенпрокурора Дмитрий Демешин, и депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Первый в 2024-м возглавил Хабаровский край. Дегтярев был его предшественником, а сейчас — министр спорта. Также «школу губернаторов» окончили министры промышленности, энергетики и транспорта Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Роман Старовойт. В 2023 году об окончании «школы губернаторов» сообщал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В составе губернаторского корпуса из 89 руководителей регионов 52 — выпускники «школы губернаторов», пять участников программы вошли в состав правительства, говорил Комиссаров в мае 2024 года.

Впрочем, прохождение обучения не гарантирует обязательного назначения на пост главы региона, не все выпускники «школы губернаторов» заняли эту позицию.

В прошлом году главами регионов президент Владимир Путин начал назначать выпускников программы «Время героев». Так, врио главы Еврейской автономной области стала теперь уже бывший руководитель этой программы Мария Костюк, а Тамбовскую область возглавил участник «Времени героев», экс-мэр Краснодара Евгений Первышов.

Как связаны «школа губернаторов» и другие программы подготовки кадрового резерва

В послании Федеральному собранию в 2024 году президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения в политическую и управленческую элиту участников военной операции. Для этого он предложил создать специальную образовательную программу «Время героев» на базе Высшей школы госуправления. Путин отдельно подчеркнул, что она должна строиться по тем же стандартам, что и «школа губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Подать во «Время героев» заявление на обучение могли участники военной операции, имеющие высшее образование.

Что касается «Лидеров России. Политика», то это специальный кадровый конкурс, запущенный в этом году в преддверии выборов в Госдуму, который также курируется внутриполитическим блоком администрации президента. Его цель — отобрать потенциальных кандидатов на федеральные выборы. Аналогичный конкурс уже проводился перед парламентскими выборами в 2021 году. Многие из его финалистов получили депутатские мандаты.

Алексей Комиссаров не стал комментировать РБК информацию по поводу «школы губернаторов». В интервью газете «Ведомости» в конце февраля он говорил об «акцентах» на «Времени героев», но выражал мнение, что проекты друг другу не противоречат.

Проект «школа губернаторов» уже отработан и вряд ли его будут упразднять, считает политолог Алексей Макаркин. «Ключевой вопрос — кадровое обеспечение проекта, кого туда набирать», — отмечает эксперт. И здесь как раз обнаруживается пересечение со «Временем героев». Макаркин предполагает, что часть участников этой программы в будущем как раз и должны будут стать слушателями «школы губернаторов» и будут играть в ней немаловажную роль. «На «Времени героев», по сути, два слоя людей. Одни — это те, кто уже занимали достаточно высокие должности до того, как пошли на специальную военную операцию. Другие — те, кого только готовят к работе в госаппарате. Среди них идет отбор, и логично, что кому-то из них как раз понадобится обучение уже в «школе губернаторов». Так что, думаю, проект будет востребован, но, скорее всего, уже в связке со «Временем героев», — резюмирует Макаркин.

Политконсультант Евгений Минченко считает, что в будущем проект «школа губернаторов» будет продолжен. «Она играет важную роль в нашей политической системе. Это также проверка на упертость в хорошем смысле и готовность принимать правила игры, которые предлагают старшие товарищи», — пояснил эксперт. Минченко полагает, что, даже если не все выпускники получают после ее прохождения искомые назначения, они «вовлекаются» в кадровый резерв: «А дальше надо занять правильную позицию и понимать, что если в этот раз не получилось, то получится в следующий раз».