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Политика ,  
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СБУ обвинила Россию в создании агентурной группы «Сапфир» в Луганске
По данным СБУ, в Луганске действует созданная ГРУ агентурная группа «Сапфир». Ее Киев обвиняет в фабрикации фейковой информации в интернете и сборе разведданных
Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины объявила о раскрытии в Луганске агентурной группы российской военной разведки под кодовым названием «Сапфир». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Информацию украинской разведки, относящуюся к группе «Сапфир» на брифинге раскрыл руководитель СБУ Сергей Левченко. По данным СБУ, созданием агентурной группы в ЛНР занималось Главное управление Генштаба (ГРУ).

«Сапфир», утверждают в Киеве, занимался «подготовкой и проведением антиукраинских информационных кампаний». Также члены группы собирали и анализировали информацию о руководстве Украины, украинских вооруженных силах, разведкой в зоне конфликта в Донбассе. «Мы зафиксировали существенный рост активности этой группы накануне выборов президента Украины», — заявил Левченко.

По версии СБУ, куратором группы был подполковник ГРУ Александр Алексеевич Сазонов, действующий под оперативным псевдонимом «Павел Бодров». «Мы установили, что он занимает должность руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в Луганске», — рассказал глава СБУ.

В качестве подтверждения этой информации на сайте СБУ было опубликовано фото Сазонова, копия его паспорта и приказ командира войсковой части, в котором говорится о присвоении 2 класса квалификации старшему лейтенанту Сазонову А.А. по военно-учетной специальности с кодом 1212003 (по российской классификации под этим кодом обозначается начальник отделения средств связи). Документ датирован июлем 2011 года и относится к войсковой части № 01957.

В группу, согласно заявлению СБУ, также входят 15 членов народной милиции ЛНР, руководитель группы — гражданка Украины Екатерина Геннадьевна Василина. Координацией работы группы с властями ЛНР занимается советник правительства республики Андрей Тимохин.

«Для дискредитации высшего военно-политического руководства нашего государства участники группы «Сапфир» осуществляли подготовку и распространение в социальных сетях фейковых материалов. В частности фейковый приказ Министерства обороны Украины о якобы приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим Вооруженных Сил», — заявили в СБУ. Также группа «Сапфир» публиковала в соцсетях «фейковые призывы от имени якобы патриотических сил в антиправительственных акций, направленных на борьбу с коррупцией и импичмент Президента Украины, в том числе накануне выборов». Еще одной задачей группы было «разжигание межконфессиональной розни» в связи с предоставлением Украине автокефалии.

Для выполнения задач члены «Сапфира» создавали фейковые страницы в соцсетях. Всего группа зарегистрировала более 50 аккаунтов и 130 групп. «Всего за время своего существования ими было сфабриковано и опубликовано в социальных сетях Интернет почти 12 тыс. фейковых информационных материалов антиукраинского характера», — оценили их работу в СБУ. В числе созданных группой груп в соцсетях в презентации СБУ перечисляются страницы «Донбасс — наш край родной», «Русскоговорящая Америка», «А я в Россию, домой хочу!!!» и
«ОМБр «ПРИЗРАК» им. А.Б Мозгового»

В СБУ сообщили, что украинская контрразведка задержала нескольких агентов-информаторов ГРУ. «Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли более двадцати устройств для связи, используемых для проведения шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации с размещенной на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВС Украины, другие сведения военного характера, а также почти двадцать СИМ-карт украинских и российских операторов и флэш-накопители», — говорится в сообщении. Также, заявили в Киеве, у себя дома агенты хранили «символику Российской Федерации и так называемых народных республик».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: СБУ, Разведка, ЛНР
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