СБУ обвинила Россию в создании агентурной группы «Сапфир» в Луганске

По данным СБУ, в Луганске действует созданная ГРУ агентурная группа «Сапфир». Ее Киев обвиняет в фабрикации фейковой информации в интернете и сборе разведданных

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Служба безопасности Украины объявила о раскрытии в Луганске агентурной группы российской военной разведки под кодовым названием «Сапфир». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Информацию украинской разведки, относящуюся к группе «Сапфир» на брифинге раскрыл руководитель СБУ Сергей Левченко. По данным СБУ, созданием агентурной группы в ЛНР занималось Главное управление Генштаба (ГРУ).

«Сапфир», утверждают в Киеве, занимался «подготовкой и проведением антиукраинских информационных кампаний». Также члены группы собирали и анализировали информацию о руководстве Украины, украинских вооруженных силах, разведкой в зоне конфликта в Донбассе. «Мы зафиксировали существенный рост активности этой группы накануне выборов президента Украины», — заявил Левченко.

По версии СБУ, куратором группы был подполковник ГРУ Александр Алексеевич Сазонов, действующий под оперативным псевдонимом «Павел Бодров». «Мы установили, что он занимает должность руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в Луганске», — рассказал глава СБУ.

В качестве подтверждения этой информации на сайте СБУ было опубликовано фото Сазонова, копия его паспорта и приказ командира войсковой части, в котором говорится о присвоении 2 класса квалификации старшему лейтенанту Сазонову А.А. по военно-учетной специальности с кодом 1212003 (по российской классификации под этим кодом обозначается начальник отделения средств связи). Документ датирован июлем 2011 года и относится к войсковой части № 01957.