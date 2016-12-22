Избирком отказался признать лед Фонтанки и заборы агитационным материалом

Однако публикация в СМИ фотографий сделанных на льду надписей может быть признана незаконной агитацией

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сам по себе лед, покрывающий тот или иной водоем, не может считаться агитационным материалом, какие бы надписи на нем ни делались, полагает член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

«Мы воздерживаемся от того, чтобы признать, к примеру, непосредственно лед Фонтанки предвыборным агитационным материалом, потому что тогда нужно будет считать им любой забор и так далее», — заявил Зацепа в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад». Так он прокомментировал события, связанные с задержанием 4 марта в Санкт-Петербурге активистов избирательного штаба Ксении Собчак, которые нанесли на лед Фонтанки направленную против другого кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина надпись, и последовавшими за этим просьбами Роскомнадзора к СМИ удалить из своих публикаций фотографию льдины с надписью.

По словам Зацепы, призывающая голосовать за или против того или иного кандидата надпись на речном льду не будет считаться агитационным материалом, однако публикация ее фотографий в СМИ может быть признана агитацией.

«Если у нас на льду какого-нибудь водоема, относящегося к внутренним водам Санкт-Петербурга, появляется надпись «Голосуй за кого-то» или «Голосуй против того-то», само действие по изображению этой надписи в общем-то можно назвать агитацией. А если это изображение в дальнейшем будет тиражироваться или публично демонстрироваться, то материал будет являться агитационным», — пояснил Зацепа.