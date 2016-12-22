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Избирком отказался признать лед Фонтанки и заборы агитационным материалом
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Избирком отказался признать лед Фонтанки и заборы агитационным материалом
Выборы президента России, 11:54
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Избирком отказался признать лед Фонтанки и заборы агитационным материалом
Однако публикация в СМИ фотографий сделанных на льду надписей может быть признана незаконной агитацией
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сам по себе лед, покрывающий тот или иной водоем, не может считаться агитационным материалом, какие бы надписи на нем ни делались, полагает член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. 

«Мы воздерживаемся от того, чтобы признать, к примеру, непосредственно лед Фонтанки предвыборным агитационным материалом, потому что тогда нужно будет считать им любой забор и так далее», — заявил Зацепа в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад». Так он прокомментировал события, связанные с задержанием 4 марта в Санкт-Петербурге активистов избирательного штаба Ксении Собчак, которые нанесли на лед Фонтанки направленную против другого кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина надпись, и последовавшими за этим просьбами Роскомнадзора к СМИ удалить из своих публикаций фотографию льдины с надписью. 

Роскомнадзор попросил удалить фото с направленной против Путина надписью
Политика

По словам Зацепы, призывающая голосовать за или против того или иного кандидата надпись на речном льду не будет считаться агитационным материалом, однако публикация ее фотографий в СМИ может быть признана агитацией.

«Если у нас на льду какого-нибудь водоема, относящегося к внутренним водам Санкт-Петербурга, появляется надпись «Голосуй за кого-то» или «Голосуй против того-то», само действие по изображению этой надписи в общем-то можно назвать агитацией. А если это изображение в дальнейшем будет тиражироваться или публично демонстрироваться, то материал будет являться агитационным», — пояснил Зацепа. 

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Санкт-Петербург , выборы президента России
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