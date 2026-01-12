 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские подразделения заняли село в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись к западу от города Орехов
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Днепр» заняли населенный пункт Новобойковское в Запорожской области.

Небольшое село, население которого до начала конфликта не превышало 50 человек, находится между рекой Днепр и городом Орехов. Южнее находится село Лукьяновское, его российские войска заняли в конце декабря.

За последние сутки в зоне военной операции также произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка, Мирополье, Старица;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Благодатовка, Ковшаровка, Моначиновка, Нечволодовка, Новоосиново, Петровка, Синиха;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск, Степановка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 13 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Гавриловка, Подгородное;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Александровка, Орлы, Голубково, Горькое, Зализничное, Новоукраинка, Самойловка, Шевченковское;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Кирово, Орехов, Юрковка, Садовое.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Krab, САУ Paladin, САУ Archer, две боевые машины РСЗО «Град».

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Артем Филипенок
Минобороны Запорожская область
