Путин провел совещание о ситуации в зоне военной операции. Видео

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание о ситуации в зоне проведения военной операции. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о переходе города Северска под контроль российских сил.

По его словам, это создает условия для дальнейшего наступления на расположенный в 25 км от него Славянск, который является центром крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

Также Герасимов доложил о продвижении российских войск на других направлениях, в том числе в Харьковской области. Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя находится у российских сил.