 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин провел совещание о ситуации в зоне военной операции. Видео

Кремль опубликовал видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Герасимов доложил о занятии Северска и продвижении по другим направлениям, в том числе в Харьковской области. Путин отметил, что стратегическая инициатива находится у российских сил

Путин провел совещание о ситуации в зоне военной операции. Видео
Video

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание о ситуации в зоне проведения военной операции. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о переходе города Северска под контроль российских сил. 

По его словам, это создает условия для дальнейшего наступления на расположенный в 25 км от него Славянск, который является центром крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

Славянск: что это за город и в чем его значение для России и Украины
База знаний
Вид со Славянского вокзала на поезд, следующий из Киева в Краматорск

Также Герасимов доложил о продвижении российских войск на других направлениях, в том числе в Харьковской области. Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя находится у российских сил.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Валерий Герасимов Северск
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Путин обсудил переход Северска под полный контроль России
Политика
Герасимов доложил Путину о взятии Северска
Политика
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 21:49 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 21:49
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Карим Бензема допустил возвращение в сборную Франции на ЧМ-2026 Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Москва договорилась о покупке аэропорта «Остафьево» у «Газпрома» Бизнес, 21:39
Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам Технологии и медиа, 21:28
Axios узнал, что США ввели санкции против племянников Мадуро Политика, 21:25
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лучшему российскому лыжнику сезона отказали в нейтральном статусе Спорт, 21:18
Путин провел совещание о ситуации в зоне военной операции. Видео Политика, 21:15
Ельцин-центр объявил о закрытии театра Общество, 20:56
Дума подготовила запрет осужденным релокантам менять паспорта и жениться Политика, 20:48
Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулирование Политика, 20:42
Дегтярев поблагодарил МОК за снятие ограничений на юношеские турниры Спорт, 20:42
Инвесторы согласились подождать выплат по облигациям Домодедово еще год Бизнес, 20:39